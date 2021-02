Hydro : un accord trouvé, moins de postes supprimés mais « fermeture » de Belfort

Si les représentants du personnel ont signé l’accord, c’est que les mesures d’accompagnement étaient « décentes », confie Julien Fontanive. « Elles sont acceptables », confirme la CFE-CGC. Du niveau de celles négociées à Grenoble en 2018. « La signature permet d’assurer des conditions convenables à ceux qui partent », poursuit la CFE-CGC. Mais Julien Fontanive s’étonne de l’absence de certaines mesures. Il n’est par exemple pas possible de créer une entreprise et d’avoir des formations de courtes durées. « On ne sent pas la volonté de l’entreprise à soutenir les salariés pour se tourner vers la création d’entreprise », glisse-t-il.

Les représentants du personnel confirment qu’une période de départs volontaires sera ouverte au mois de mars, jusqu’à l’été. Ensuite, elle sera proposée à Grenoble, pouvant ouvrir des possibilités de substitution. Mais le futur reste flou et les conditions de travail aussi. « On ne sait pas comment on va travailler », souffle la CFE-CGC. Certains salariés sont amenés à rester le temps de finir des projets, puis seront licenciés. Ce ne sera pas simple de « se remotiver », constate la CFE-CGC.