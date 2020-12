Belfort : comment les Hydro mènent leur barque pour reprendre leur activité

L’activité des Hydro de Belfort ne vise pas à se positionner sur de nouveaux projets. Ce marché est particulièrement contraint « par les garanties financières ». « Plus le projet est important, plus le besoin de trésorerie est important », relève une source qui connaît bien le milieu, mais qui souhaite rester discrète.

Les gros projets, pluriannuel, nécessitent d’acheter en amont des matières premières et d’avoir les reins suffisamment solides pour attendre des paiements, qui s’étalent. Si le marché visé est mondial, son périmètre dépendra de la taille de la structure et des moyens à disposition. Il dépendra aussi d’éventuels partenaires. Des intérêts pour ce projet se sont manifestés.

Selon plusieurs sources, la nouvelle entité a besoin de moins de 10 millions d’euros d’investissements pour se lancer, afin d’acquérir du matériel de bureau, du matériel de chantier, pour assurer les salaires et les avances de trésorerie. L’activité sur laquelle il se positionne n’est pas non plus très concernée par les brevets. Par contre, conserver la documentation concernant les équipements déjà installés permettrait de gagner du temps et de « nous aider à démarrer », confirme Julien Fontanive. La loi Florange doit permettre de discuter ces points. L’idée du projet s’inscrit aussi dans le principe que les salariés soient actionnaires, « pour qu’ils aient le contrôle de l’entreprise », souffle au Trois une personnalité connaissant très bien le dossier.