Belfort : la pression monte dans l’entité nucléaire de General Electric

L’intersyndicale planche aujourd’hui sur un projet alternatif au plan social. Des propositions devraient être formulées mi-février. Elle étudie aussi plusieurs idées de moyen de pression : juridique, politique et des mobilisations. Mais on en saura pas plus. « Nous n’allons pas dévoiler notre stratégie avant de partir en guerre », sourit Laurent Humbert. Ces dernières semaines, le syndicat CFE-CGC (notre article) a porté plainte contre General Electric Hydro France pour mise en danger d’autrui et harcèlement moral. Chez Hydro, toujours, des salariés avaient activé le dispositif Florange. À Lyon, neuf salariés de Grid ont fait une grève de la faim avant que la direction ne revienne à la table des négociations.

Depuis 2019, l’intersyndicale de l’entité turbines à gaz fait planer un recours contre l’État pour non-respect des accords signés en 2014. Et à l’automne 2019, les salariés avaient bloqué le site pendant plusieurs jours. Autant d’exemples de mobilisation qui doivent alimenter la réflexion de l’intersyndicale de TSB. Quand on ajoute le ras-le-bol européen des représentants du personnel, l’odeur de souffre n’est plus très loin quand on parle de General Electric en France. Mais depuis le 8 décembre, pas de son. Ni d’image.