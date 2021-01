Hydro : la CFE-CGC porte plainte contre General Electric pour mise en danger d’autrui

Le syndicat de la métallurgie de l’Isère CFE-CGC a déposé une plainte au tribunal judiciaire de Grenoble, le 24 novembre 2020, pour mise en danger d’autrui et harcèlement moral. Aujourd’hui, le syndicat ne sait toujours pas si la plainte est jugée recevable par le procureur de la République. Le syndicat dénonce « une situation globale », explique Nadine Boux, présidente du syndicat de la métallurgie de l’Isère CFE-CGC, également délégué syndicale centrale de GE Hydro France ; elle siège également au niveau européen.

« Par cette action juridique, nous dénonçons les pratiques orchestrées pour atteindre uniquement un objectif de rentabilité financière », relève Nadine Boux. Selon la déléguée syndicale, GE Hydro France, qui dispose d’entités à Grenoble, Belfort et Boulogne-Billancourt, est passé d’un effectif de 1 200 salariés à 658, donnée valable en juillet 2020. L’entité a connu un plan de sauvegarde de l’emploi en 2017-2018, qui a touché le site de Grenoble, et un second est en cours, touchant les sites de Belfort, qui doit disparaître, et de Boulogne-Billancourt ; les effectifs vont encore s’effriter. « C’est une compression drastique des effectifs », déplore-t-elle.