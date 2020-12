General Electric : la gestion de projet mise à mal chez Steam Power System [chiffres]

Un salarié sur quatre. À l’échelle de l’Europe, le plan engagé par General Electric dans sa branche Steam Power system (nucléaire et charbon) entraîne la suppression de 1 169 postes sur 4 805, soit 24,3 % des effectifs. Avec 238 suppressions de postes dans l’Hexagone, sur 1 787, ce sont 13,3 % des effectifs qui sont concernés en France ; d’autres entités sont concernées par un plan de 80 personnes en France, chez Steam Power service, entraînant plus de 300 suppressions de postes au total. 44 % des effectifs en Pologne sont également supprimés (204 sur 463), 42 % en Allemagne (274 postes sur 651) et 24,6 % des effectifs en Suisse (66 sur 266). Ce projet, motivé par le retrait de l’activité des centrales à charbon neuves, entraîne aussi l’arrêt d’activités complémentaires, comme la biomasse et les compensateurs synchrones. « On se concentre sur l’îlot conventionnel nucléaire et le service de la base installée », explique, au micro, Laurent Humbert, de la CFE-CGC.