Les bonus « scandaleux » attribués à Larry Culp, P-DG de General Electric

Philippe Petitcolin dénonce les stratégies du géant américain, qui regarde exclusivement les coûts ; il critique les délocalisations, qui entrainent des « retards » et des « problèmes de qualité ». Il reproche les absences de recrutement alors que la charge est présente, notamment dans les turbines à gaz. Et de remarquer, qu’à présent, « General Electric sous-traite à des sous-traitants indiens » car eux non plus ne peuvent pas embaucher. « C’est une stratégie de petit comptable minable », lance-t-il aux journalistes.

« Tout le monde doit faire des efforts, y compris Larry Culp », remarque Nadine Boux, élue syndicale CFE-CGC, chez GE Hydro, à Grenoble. « On récompense ce p-dg pour son échec », insiste-t-elle, amère. Relevant également que l’entreprise « est fortement endettée ». Pis, elle ne comprend pas comment on peut valider ce type de bonus, « alors que les conditions de départs des licenciés » se font avec « des sommes dérisoires ».

À l’occasion de cette conférence de presse, Philippe Petitcolin a estimé « qu’il était grand temps que la France remette la main sur la branche énergie d’Alstom ». Florian Bouquet réclame pour sa part de la transparence et demande si Hugh Bailey, directeur général de GE France, a eu une prime également, tout en rappelant que c’est l’ancien conseiller aux affaires économiques d’Emmanuel Macron, lorsqu’il était ministre de l’Économie, « artisan de la vente des activités belfortaines d’Alstom au groupe américain », écrit-il.