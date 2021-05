General Electric : La CFE-CGC et Sud Industrie déposent le recours au tribunal

Mais ce qui ne passe pas, pour les syndicats, c’est cette reprise de l’activité, qui prouve qu’ils avaient raison en 2019. « General Electric a menti délibérément, assène Philippe Petitcolin. Leurs arguments étaient fallacieux. » On redoutait à l’époque une chute de la charge. On va avoir un doublement de l’activité entre 2020 et 2022, dépassant même les records enregistrés en 2017, à périmètre constant.

Arguments fallacieux, mais le plan social a pu se dérouler. Philippe Petitcolin rappelle combien la loi fragilise les organisations syndicales lors des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), par rapport aux employeurs. Même s’ils utilisent « des arguments fallacieux », insiste-t-il. Les syndicats ne peuvent plus « contester » un plan social. C’est le résultat conjugués des lois Rebsamen (2015), El Khomry (2016), puis des ordonnances Macron (2017). Selon Philippe Petitcolin, ces lois partent du principe que l’employeur agit toujours dans l’intérêt de son activité et qu’un PSE doit entraîner une situation meilleure ensuite. D’où le fait que les syndicats ne peuvent pas la contester. Mais quand l’employeur est un groupe financier qui « maximise les profits à court terme, le fait que les syndicats ne puissent plus contester la justification du PSE pose un gros problème », observe-t-il. « On voit bien que ce sont les syndicats qui agissent dans l’avenir du site », poursuit-il, estimant qu’il faut redonner du pouvoir aux syndicats pour éviter que ce genre d’opérations se reproduisent.

L’accord de 2019 donne une accroche légale aux syndicats pour rappeler General Electric à ses obligations. « Malgré cela, 18 mois après la signature, on a un accord de droit français, un plan d’économie, mais la contrepartie est inexistante. » C’est ce que devra trancher le juge, qui doit indiquer d’ici quelques jours si le recours des syndicats est accepté ou non. Si tel est le cas, une audience sera programmée dans les deux mois. Les syndicats demandent une astreinte de 15 000 euros par jour de retard, par engagement non respecté.