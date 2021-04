GE : et maintenant, les syndicats mettent en demeure l’État

General Electric a bien répondu aux deux syndicats, cette semaine, comme le révélait Le Trois. Mais « le compte n’y est pas », soufflent-ils. « General Electric n’a pas la volonté de développer Belfort », insiste Alexis Sesmat. Cette vérité est aussi valable à Villeurbanne, à Nantes, en Belgique, en Allemagne et dans tous les pays européens où est engagé General Electric. Le géant américain se désengage de l’Europe et n’investit plus. Le comité de groupe Europe l’a fait savoir dans une communication commune à tous les pays et à tous les représentants du personnel. Il imagine même son avenir sans General Electric (notre article). Une pétition a même été lancée pour reprendre en main le destin énergétique de l’Europe (notre article). « La stratégie américaine est de rendre la France et l’Europe dépendantes des États-Unis », explique Alexis Sesmat.

Le but de cette mise en demeure est de peser dans une négociation, notamment une négociation autour du rachat de la branche nucléaire. Et la CFE-CGC et Sud Industrie d’insister sur la nécessité d’envisager le rachat d’un périmètre large de l’activité et non pas seulement l’équipement Arabelle.

La mise en demeure de l’État courre jusqu’au 21 avril 2021. En parallèle de cette démarche, les deux syndicats déposent un recours contre General Electric, pour faire respecter, cette fois-ci, les accords de 2019 (notre article). « Les salariés ne veulent plus de ces délinquants », tance Philippe Petitcolin, qui délocalisent les emplois et les bénéfices. Cette situation belfortaine est similaire ailleurs en France et en Europe rappelle les deux syndicats.