General Electric : partout en Europe, les syndicats crient leur ras-le-bol et voient leur avenir sans GE

Dans cette déclaration, les représentants du personnel dénonce « l’approche financière » et ne manque pas de s’étonner des bonus accordés à Larry Culp, p-dg de General Electric. « Cela démontre bien que les restructurations successives que connait l’entreprise, et plus particulièrement le secteur Gaz, depuis des années ne sont pas mises au service de l’entreprise mais au profit unique de la finance ! » dénoncent les syndicats. « C’est une entreprise qui est à la dérive complète », souffle cette même source.

« L’entreprise continue à réduire ses coûts et à se concentrer sur les produits les plus rentables, favorisant les performances à court terme au détriment du positionnement du portefeuille à moyen et long terme. Cette recherche de rentabilité́ maximum se fait en abandonnant toutes les activités jugées « sans valeur » et en amenuisant de plus en plus des équipes européennes fragilisées », peut-on lire dans cette déclaration. Les représentants du personnel rappellent pourtant que l’industrie est un secteur d’activité demandant temps et investissements. « Tout le contraire du pilotage au trimestre que demande la financiarisation et comme le fait GE », dénonce le document, qui met en doute les compétences et capacités de General Electric. « Si nous laissons les entreprises comme GE pouvoir licencier à tour de bras, et détériorer les conditions de travail au seul motif de l’actionnariat tout puissant, c’est oublié le rôle structurant de l’industrie sur l’emploi, mais aussi la maitrise énergétique de l’Europe », écrivent-ils finalement.