GE : après la réponse de la direction, 2 syndicats engagent une procédure judiciaire

« On n’a rien du tout ! » Philippe Petitcolin, délégué syndical CFE-CGC à General Electric, est remonté. Il revient sur le courrier envoyé par Scott Strazik, le directeur du business Gas Power de General Electric, ce mercredi 31 mars, en réponse à la mise en demeure des deux syndicats, formulée le 8 février (lire l’article). Le Trois s’est fait l’écho dès cette nuit de ce retour de la direction (lire l’article). « Il est dans un discours déconnecté de la réalité et il n’y a toujours aucun engagements sur l’avenir du site », poursuit Philippe Petitcolin, joint par téléphone.

Scott Strazik appuie plusieurs fois sur les difficultés du marchés. « Mais [le marché] double entre 2020 et 2022 », dénonce le secrétaire du comité social et économique (CSE) de l’entité turbines à gaz de General Electric. Il critique aussi les éléments de langage et regrette la qualification faite de l’entité belfortaine achetée en 1999. Elle n’assemblait pas seulement des turbines 50 Hz sous licence GE dénonce-t-il en substance, comme le prétend Scott Strazik dans son courrier. « Il oublie de dire que cette entité commercialisait, concevait et assemblait les deux tiers du marché mondial », replace Philippe Petitcolin.