FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Villefranche

Le contexte
Conforter la victoire à Caen (lire notre article) en enchaînant une seconde victoire : c’est l’objectif du FC Sochaux-Montbéliard en recevant le Football-Club Villefranche Beaujolais. Les Doubistes veulent aussi retrouver le chemin de la victoire au stade Bonal après deux matchs nuls peu convaincants, contre Paris 13 Atletico (lire notre article) et le Football-Club de Rouen (lire notre article). Gagner alors que Dijon est exempt ce week-end permettrait également de mettre la pression sur la tête du classement. Avant que Sochaux ne soit exempte à son tour.
L'adversaire
Villefranche est 11e et compte trois victoires sur les cinq derniers matchs, notamment contre Versailles ou encore Aubagne, deux équipes de la première partie de tableau. L’équipe a été renforcée au mercato et dispose « d’une qualité de percussion » et de « vitesse », note Vincent Hognon, le coach du FC Sochaux-Montbéliard. Le technicien sochalien attend plus « de justesse technique » pour mieux finir les actions. Le FC Sochaux jouera sans son meilleur buteur Benjamin Gomel, victime d’une alerte musculaire.
La phrase du coach
« On doit se souvenir que l’on a perdu ! Ils ont su nous battre. On doit prendre notre revanche sportive. » Le coach Vincent Hognon n’a pas été sur le terrain de la polémique après la défaite du match aller (lire notre article), sur une décision litigieuse du corps arbitral. Mais il va appuyer sur les souvenirs du match pour motiver ses troupes et continuer d’avancer, « pour enchaîner les victoires ».
Le joueur
6 buts et 2 passes décisives. C’est le bilan statistique, pour le moment, de l’altruiste Kapit Djoco. Un attaquant combatif, apprécié des supporters, qui aimerait bien retrouver le chemin des filets au stade Bonal ; le dernier but remonte au mois d’octobre contre Aubagne. Questionné sur cette caractéristique rare pour un attaquant, de souvent privilégier la passe au tir, il confie que c’est simplement sa « nature ». « Le juste milieu, c’est dur à trouver pour tout le monde dans la vie. » Il sait pourtant tirer fort et juste, comme il l’a montré contre Saint-Brieuc, à l’entrée de la surface, d’une frappe en pleine lucarne.
Le chiffre
La victoire de Caen a validé une série de huit matchs sans défaite : 3 matchs nuls et 5 victoires. Seul Dijon a une plus longue série d’invincibilité avec 10 matchs sans défaites. Depuis le 5 décembre, le FC Sochaux-Montbéliard avance toutefois plus vite que ses concurrents : 18 points pris contre 16 à Dijon et 14 à Rouen.