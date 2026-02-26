,

FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Villefranche

Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre le Paris 13 Atletico, le 13 février 2026.
Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre le Paris 13 Atletico, le 13 février 2026. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit le Football-Club Villefranche Beaujolais, ce vendredi 27 février, au stade Bonal, dans le cadre de la 23e journée de National. Les Jaune et Bleu avaient été défaits à l’aller sur un but extrêmement litigieux, qui avait entraîné la blessure d’Alexandre Pierre. Un air de revanche plane.

Le contexte

Conforter la victoire à Caen (lire notre article) en enchaînant une seconde victoire : c’est l’objectif du FC Sochaux-Montbéliard en recevant le Football-Club Villefranche Beaujolais. Les Doubistes veulent aussi retrouver le chemin de la victoire au stade Bonal après deux matchs nuls peu convaincants, contre Paris 13 Atletico (lire notre article) et le Football-Club de Rouen (lire notre article). Gagner alors que Dijon est exempt ce week-end permettrait également de mettre la pression sur la tête du classement. Avant que Sochaux ne soit exempte à son tour.

L'adversaire

Villefranche est 11e et compte trois victoires sur les cinq derniers matchs, notamment contre Versailles ou encore Aubagne, deux équipes de la première partie de tableau. L’équipe a été renforcée au mercato et dispose « d’une qualité de percussion » et de « vitesse », note Vincent Hognon, le coach du FC Sochaux-Montbéliard. Le technicien sochalien attend plus « de justesse technique » pour mieux finir les actions. Le FC Sochaux jouera sans son meilleur buteur Benjamin Gomel, victime d’une alerte musculaire.

La phrase du coach

« On doit se souvenir que l’on a perdu ! Ils ont su nous battre. On doit prendre notre revanche sportive. » Le coach Vincent Hognon n’a pas été sur le terrain de la polémique après la défaite du match aller (lire notre article)sur une décision litigieuse du corps arbitral. Mais il va appuyer sur les souvenirs du match pour motiver ses troupes et continuer d’avancer, « pour enchaîner les victoires ».

Le joueur

6 buts et 2 passes décisives. C’est le bilan statistique, pour le moment, de l’altruiste Kapit Djoco. Un attaquant combatif, apprécié des supporters, qui aimerait bien retrouver le chemin des filets au stade Bonal ; le dernier but remonte au mois d’octobre contre Aubagne. Questionné sur cette caractéristique rare pour un attaquant, de souvent privilégier la passe au tir, il confie que c’est simplement sa « nature ». « Le juste milieu, c’est dur à trouver pour tout le monde dans la vie. » Il sait pourtant tirer fort et juste, comme il l’a montré contre Saint-Brieuc, à l’entrée de la surface, d’une frappe en pleine lucarne.

Le chiffre

La victoire de Caen a validé une série de huit matchs sans défaite : 3 matchs nuls et 5 victoires. Seul Dijon a une plus longue série d’invincibilité avec 10 matchs sans défaites. Depuis le 5 décembre, le FC Sochaux-Montbéliard avance toutefois plus vite que ses concurrents : 18 points pris contre 16 à Dijon et 14 à Rouen.

,
Salariés du groupe Stellantis, au centre de technologie de la batterie, à Mirafiori, en Italie.

Sochaux : la remise en cause du télétravail inquiète les salariés de Stellantis

Alors que Stellantis est considéré comme pionnier en la matière, le constructeur automobile souhaite réduire la part du télétravail. Un retour en arrière qui interroge. Entre la capacité d'accueil des sites limitée, des risques psychosociaux et des difficultés au recrutement, les syndicats du site de Sochaux s'inquiètent de cette nouvelle politique.
,
sochaux_stellantis

Stellantis annonce une perte de 22,3 milliards en 2025

Le groupe automobile Stellantis a annoncé ce jeudi matin une perte de plus de 22 milliards en 2025, la deuxième plus lourde jamais enregistrée pour un groupe français. Cette annonce n'est pas une surprise après celle du 6 février sur des charges exceptionnelles de 25 milliards au second semestre.
Elena Moise, directrice du Réseau Entreprendre en Franche-Comté.

Elena Moise : « Être chef d'entreprise ne s'apprend pas dans les écoles »

Ils sont créateurs, repreneurs ou chefs d'entreprise. Tous ont un projet de développement. Le Réseau Entreprendre organise, ce jeudi 26 février, sa soirée des lauréats, à Arc-lès-Gray, où il présente sa promotion 2025. 18 chefs d'entreprise seront accompagnés bénévolement pendant deux ans par un chef d'entreprise adhérent du réseau. Tour d'horizon de son fonctionnement avec la directrice de l'antenne en Franche-Comté, Elena Moise.

