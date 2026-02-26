FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Villefranche

6 buts et 2 passes décisives. C’est le bilan statistique, pour le moment, de l’altruiste Kapit Djoco. Un attaquant combatif, apprécié des supporters, qui aimerait bien retrouver le chemin des filets au stade Bonal ; le dernier but remonte au mois d’octobre contre Aubagne. Questionné sur cette caractéristique rare pour un attaquant, de souvent privilégier la passe au tir, il confie que c’est simplement sa « nature ». « Le juste milieu, c’est dur à trouver pour tout le monde dans la vie. » Il sait pourtant tirer fort et juste, comme il l’a montré contre Saint-Brieuc, à l’entrée de la surface, d’une frappe en pleine lucarne.