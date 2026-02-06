Mauvaise opération du FC Sochaux à Saint-Brieuc

L’opposition entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Briochin, à Saint-Brieuc, avait tout du match piège (revivez ici le match). Et Vincent Hognon, le coach des Jaune et Bleu, l’avait bien senti. La lanterne rouge du championnat de National a joué crânement sa chance dès le début du match, manquant de réussite, mais mettant les Sochaliens sous pression ; Alexandre Pierre a dû sortir quelques parades.

Sur une contre-attaque éclair, Kapit Djoco a débloqué la situation à la 25e minute. Lancé dans la profondeur par Aymen Boutoutaou, il a déclenché une frappe à l’entrée de la surface, légèrement sur la droite. Le ballon s’est logé dans la lucarne du portier briochin. Superbe but.