Mauvaise opération du FC Sochaux à Saint-Brieuc

L’opposition entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Briochin, à Saint-Brieuc, avait tout du match piège (revivez ici le match). Et Vincent Hognon, le coach des Jaune et Bleu, l’avait bien senti. La lanterne rouge du championnat de National a joué crânement sa chance dès le début du match, manquant de réussite, mais mettant les Sochaliens sous pression ; Alexandre Pierre a dû sortir quelques parades.
Sur une contre-attaque éclair, Kapit Djoco a débloqué la situation à la 25e minute. Lancé dans la profondeur par Aymen Boutoutaou, il a déclenché une frappe à l’entrée de la surface, légèrement sur la droite. Le ballon s’est logé dans la lucarne du portier briochin. Superbe but.
Sochaux conserve sa 3e place, Dijon nouveau leader
Le FC Sochaux-Montbéliard a mieux maîtrisé le ballon en seconde période, sans pour autant réussir à se mettre à l’abris. Mais alors que le rythme baissait, le Stade briochin a égalisé à la 86e minute, par l’intermédiaire de Yobe, auteur d’une belle frappe croisée en se retournant, dans la surface. En fin de match, chaque équipe a eu une occasion d’emporter la mise dans le temps additionnel.
Après le nul contre Rouen, c’est de nouveau la frustration qui prime. Le FC Sochaux-Montbéliard s’est de nouveau fait rejoindre alors qu’il menait au score. Ce nul n’est pas une bonne opération pour le FC Sochaux-Montbéliard, alors que le FC Rouen a perdu à Valenciennes. Sochaux préserve sa 3e place, avec 35 points. Dijon est le nouveau leader de National, avec 38 points. Le FC Sochaux enchaîne toutefois un 6e match sans défaite.
🏁 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) February 6, 2026
Longtemps devant au score, les Sochaliens concèdent un nouveau match nul frustrant. La série d'invincibilité se poursuit néanmoins, place à la réception du @Paris13Atletico.
1⃣-1⃣ #SBFCSM pic.twitter.com/53dxupoVS9