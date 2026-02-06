PUB
Revivez le match nul du FC Sochaux à Saint-Brieuc

L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard Aymen Boutoutaou, en août 2025, contre le Stade briochin.
Aymen Boutoutaou avait été buteur, à l'aller, contre le Stade briochin. | ©FCSM
Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul contre le Stade briochin (1-1), ce vendredi 6 février, à Saint-Brieuc, dans le cadre de la 20e journée de National.

Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Mauvaise opération du FC Sochaux à Saint-Brieuc

Le FC Sochaux-Montbéliard fait match nul à Saint-Brieuc (1-1), ce vendredi 6 février. Kapit Djoco avait ouvert le score en première mi-temps. Le Stade briochin a égalisé en fin de match. Les Jaune et Bleu ne profitent pas du faux pas du FC Rouen.
