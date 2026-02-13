Le FC Sochaux tenu en échec à Bonal par le Paris 13 Atletico

Un fait de jeu et les voilà auteur de l’ouverture du score, alors qu’ils n’ont quasiment pas approché de la surface sochalienne pendant une heure. À la 60e minute, ils obtiennent un penalty, d’abord sorti par Alexandre Pierre. Castro a bien suivi et marqué. En première mi-temps, le FC Sochaux a pourtant eu plusieurs occasions dangereuses d’ouvrir le score et de percer le double rideau défensif des Parisiens.