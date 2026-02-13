Le FC Sochaux tenu en échec à Bonal par le Paris 13 Atletico

Pas de frustration sur ce match nul. Mais le sentiment clair de la contre-performance. Le FC Sochaux-Montbéliard a été tenu en échec au stade Bonal contre le Paris 13 Atletico (à revivre ici), qui n’était clairement pas venu dans le Doubs pour jouer au football. Simplement pour défendre.
Aymen Boutoutaou égalise pour Sochaux d'une frappe magnifique
En tête du classement, Rouen creuse l’écart grâce à sa victoire contre Chateauroux. Dijon a été tenu en échec par Caen, qui a égalisé dans les dernières minutes, dans une fin de match à rebondissements. Le FC Sochaux reste 3e avec 36 points, 3 points derrière Dijon et 4 derrière Rouen. Un moindre mal.
Les Jaune et Bleu enchaînent un 7e match sans défaite. Mais c’est aussi son 3e match nul de suite, dont le 2e à Bonal. Il faudra se reprendre pour viser plus haut.