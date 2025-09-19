Défaite rageante du FC Sochaux à Villefranche

Malgré les 10 minutes de temps additionnel, le FC Sochaux n’a pas réussi à revenir au score. Arthur Vitelli a été exclu après avoir été averti une seconde fois, à la 93e minute.

Avant sa trêve, le FC Sochaux-Montbéliard compte 13 points : quatre victoires, deux défaites et un nul. Le FC Sochaux-Montbéliard recule à la 3e place. C’est un exploit pour Villefranche. C’est Rouen, le nouveau leader du championnat.

Un but du FC Sochaux a été refusé pour hors-jeu, en début de seconde mi-temps.