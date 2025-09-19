Défaite rageante du FC Sochaux à Villefranche

Défaite rageante pour le FC Sochaux-Montbéliard, en déplacement à Villefranche pour la 7e journée de championnat de National (revivez ici le match). Les Jaune et Bleu ont été plusieurs fois dangereux, pendant le match.
À la 75e minute, Villefranche ouvre le score. Sur un centre, une première tête est arrêtée par Alexandre Pierre qui relâche le ballon. Alors qu’il s’en saisi, un Bourguignon lui tape les mains. Babacar Leye pousse le ballon au fond des filets. La décision de l’arbitre de laisser jouer sera commentée. Au ralenti, la faute ne semble faire aucun doute. Alexandre Pierre est touché. Il est resté de longues minutes au sol, se plaignant des doigts. Il restera quand même dans les cages pour la fin du match.
Malgré les 10 minutes de temps additionnel, le FC Sochaux n’a pas réussi à revenir au score. Arthur Vitelli a été exclu après avoir été averti une seconde fois, à la 93e minute.
Avant sa trêve, le FC Sochaux-Montbéliard compte 13 points : quatre victoires, deux défaites et un nul. Le FC Sochaux-Montbéliard recule à la 3e place. C’est un exploit pour Villefranche. C’est Rouen, le nouveau leader du championnat.
Un but du FC Sochaux a été refusé pour hors-jeu, en début de seconde mi-temps.