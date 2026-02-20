Le FC Sochaux ramène la victoire de Caen, Baghdadi buteur

Sur l’action, Delangunypole Gomis, qui pris la place de Dylan Tavares, remonte le ballon sur le côté gauche. Après un redoublement de passes, il est lancé en profondeur. Il centre depuis le côté gauche. Centre repris par Baghdadi. Le ballon prenait le chemin des filets mais trouve le dos d’Aboubacar Sidibé. Baghdadi suit et est fauché. Penalty, pour lequel il se fait justice lui-même.

Honoré Bayanginisa, tout juste entré, a finalement clos la marque dans le temps additionnel (90e), sur un centre en retrait de Bendjaloud Youssouf. Coaching gagnant pour le coach Vincent Hognon, qui attendait plus des remplaçants. Gomis, Bayanginisa et Youssouf lui ont donné raison et ont été décisifs.

Au classement, le FC Sochaux-Montbéliard fait une excellente opération. Il reste 3e, mais se rapproche de Rouen, accroché par Le Puy. Les Doubistes ont 39 points et les Normands, 41. Le leader Dijon reste 3 points devant après sa victoire contre Villefranche.