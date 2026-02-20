,

Revivez la victoire du FC Sochaux à Caen

Entrée des joueurs lors du match opposant le FC Sochaux-Montbéliard et le Stade Malherbe Caen, le 12 septembre, 2025.
Au match aller, Sochaux et Caen avait fait match nul (1-1) au stade Bonal, le 12 septembre 2025. | ©Le Trois – archives
DIRECT

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est imposé en Normandie contre le Stade Malherbe Caen (3-1), ce vendredi 20 février.

Benjamin Gomel, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre Paris 13 Atletico, le 13 février 2026.

Le FC Sochaux ramène la victoire de Caen, Baghdadi buteur

Le FC Sochaux-Montbéliard a gagné contre le Stade Malherbe Caen (3-1), ce vendredi 20 février, dans le cadre de la 22e journée de championnat de National. Les Jaune et Bleu renouent avec la victoire et enchaînent un 8e match sans défaite. Samy Baghdadi a trouvé le chemin des filets.
L'entrée de la salle d'audience du palais de justice de Belfort.

Belfort : 80 heures de travaux d’intérêt général pour avoir dégradé une permanence

L’auteur de la dégradation de la permanence de la liste de gauche aux élections municipales de Belfort, menée par l’Insoumis Florian Chauche, a été condamné à 80 heures de travaux d’intérêt général par le tribunal judiciaire de Belfort, ce vendredi.
La 36e édition du Fimu, à Belfort, a rassemblé 108 250 spectateurs. | ©Fimu – Nicolas Miot

Belfort : la Belgique à l’honneur de la 39e édition du Fimu

La 39e édition du festival international de musique (Fimu) se tient du 21 au 24 mai 2026. La Belgique est l’invité d’honneur. Et le duo du groupe Colt en est le parrain.

