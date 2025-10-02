Montbéliard : la crise automobile dans l’esprit des manifestants

Budget de l’État. Service public. Retraite. Justice fiscale. Les motifs de mobilisation sont nombreux dans cette rentrée sociale. La mobilisation de ce jeudi est plus mesurée que le 18 septembre (lire notre article), mais elle est là. Les bannières syndicales ont flotté sous le ciel ensoleillé de la cité des Princes. 700 personnes ont déambulé à Montbéliard ce jeudi après-midi selon la police et 800 pour la CGT ; à Belfort, 750 personnes ont été recensées par la police (lire notre article) ce jeudi matin et plus de 1000 pour les syndicats. Entre les deux cités du nord Franche-Comté, une opération escargot d’une vingtaine de véhicules a été menée à la mi-journée.

À Montbéliard, au-delà des revendications communes, une crise couve toujours de manière sous-jacente. C’est la crise automobile. « L’automobile, c’est une catastrophe », souffle un syndicaliste du territoire, qui souhaite conserver l’anonymat sur ce sujet. Les arrêts de production à Mulhouse et Poissy (lire notre article) et le marché atone des ventes (lire notre article) ne peut que lui donner raison. Même l’arrêt de production de l’usine de Sochaux, justifié par des problèmes de fournisseurs, n’est pas si clair pour lui. « Stellantis change les mix (les commandes des différentes motorisations, NDLR) à longueur de temps », replace-t-il. Alors les fournisseurs ne peuvent pas forcément s’adapter. Il est aigri de voir comment le constructeur automobile accuse les fournisseurs dans cette situation. Des fournisseurs souvent à l’os. Le nouveau plan social qui s’engage à Flex’N’Gate, à Audincourt, où 57 postes sont supprimés confirme cette tendance difficile.