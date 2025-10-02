« En haut des couilles en or, en bas des nouilles encore »

Devant la préfecture, l’intersyndicale a déploré que « aucune réponse » n’ait été apportée depuis la manifestation du 18 septembre. Les syndicats estiment que le budget de François Bayrou n’est pas remis en cause, craignent une année blanche, réclament des moyens pour les services publics et non « au profit des ultra-riches et des entreprises du CAC 40 ». « Nous exigeons le partage avec ceux qui produisent (…) On a déjà assez payé pour la dette ». Ils ont dénoncé les « plans sociaux chez Auchan, GE et SMRC » et réclamé plus de justice fiscale et des moyens pour la transition écologique.

« Macron en prison », ont scandé des manifestants au terme de la prise de parole.

Plus tôt dans la matinée, les représentants de Bloquons tout, lors d’un arrêt devant le collège Rimbaud, faubourg des Ancêtres, ont réclamé une hausse du SMIC, la revalorisation des petites retraites, la hausse des points d’indices dans les conventions collectives. « Nous exigeons la fin de la guerre sociale (…). Nous sommes presque tous dans le même bateau, » s’est exclamé l’orateur en incluant artisans et patrons de petites entreprises. Autre exigence : « une politique étrangère forte en faveur de la paix dans le monde ».