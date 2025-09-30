Stellantis : l’usine de Sochaux annule des séances en octobre

L’usine Stellantis de Sochaux a annoncé un ajustement de son planning de travail, en octobre. Les vendredis 10, 17 et 24 octobre ne seront pas travaillés, ainsi que les tournées de nuit du dimanche 5 et du vendredi 31 octobre annonce la direction. Cela représente 11 séances de travail.

Contrairement aux usines de Poissy (lire notre article) ou de Mulhouse (du 27 octobre au 2 novembre), cette décision n’est pas lié à un risque de surstock que le constructeur anticiperait. « Notre portefeuille de commandes sur les Peugeot 3008/ 5008 présente une part importante de versions PHEV et Long Range. Nous devons construire nos programmes de production en fonction des contraintes capacitaires de nos fournisseurs pour répondre à ce mix, tout en gérant les stocks aussi efficacement que possible avant la fin de l’année », justifie l’usine, dans un communiqué. « Sochaux va bien », rassure un porte-parole du constructeur. 2 500 salariés, sur les 6 500 que comptent le site de Sochaux-Belchamp, sont concernés par ces annulations de séance.