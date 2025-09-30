Stellantis : l’usine de Sochaux annule des séances en octobre

L’usine Stellantis de Sochaux a annoncé un ajustement de son planning de travail, en octobre. Les vendredis 10, 17 et 24 octobre ne seront pas travaillés, ainsi que les tournées de nuit du dimanche 5 et du vendredi 31 octobre annonce la direction. Cela représente 11 séances de travail.
Contrairement aux usines de Poissy (lire notre article) ou de Mulhouse (du 27 octobre au 2 novembre), cette décision n’est pas lié à un risque de surstock que le constructeur anticiperait. « Notre portefeuille de commandes sur les Peugeot 3008/ 5008 présente une part importante de versions PHEV et Long Range. Nous devons construire nos programmes de production en fonction des contraintes capacitaires de nos fournisseurs pour répondre à ce mix, tout en gérant les stocks aussi efficacement que possible avant la fin de l’année », justifie l’usine, dans un communiqué. « Sochaux va bien », rassure un porte-parole du constructeur. 2 500 salariés, sur les 6 500 que comptent le site de Sochaux-Belchamp, sont concernés par ces annulations de séance.
Stellantis Sochaux produit 1244 voitures par jour
« Pour nous, quelles que soient les difficultés, que ce soit fournisseurs ou autres, le lissage de la production est la solution pour travailler toute la semaine sans perte de salaire et sans désorganiser la vie des salariés et dans de meilleures conditions de travail », commente la CGT dans un communiqué de presse. La CGT estime à 16 % la perte de salaire par jour chômé. « Dans une période où les fins de mois sont de plus en plus difficiles, ses annonces sont un véritable coup pour les travailleurs de Sochaux », commente-t-elle.
L’usine de Sochaux produit 1 244 voitures par jour, avec deux équipes en journée et une demi-équipe de nuit. Elle fabrique des Peugeot 3008 et 5008.