PUB
,

Stellantis : l’usine de Sochaux annule des séances en octobre

Montage de la nouvelle Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.
Des séances sont annulées à l'usine Stellantis de Sochaux, pour adapter la production aux commandes de Peugeot 3008 et 5008, par rapport aux capacités de fourniture des fournisseurs. | ©Stellantis
Alerte

L’usine Stellantis de Sochaux ne travaillera pas plusieurs jours en octobre, pour adapter la production aux commandes des Peugeot 3008 et 5008 et aux différents mix des motorisations. La direction rassure que cela n’est pas comme à l’usine de Poissy ou de Mulhouse, qui doivent anticiper un risque de surstock.

L’usine Stellantis de Sochaux a annoncé un ajustement de son planning de travail, en octobre. Les vendredis 10, 17 et 24 octobre ne seront pas travaillés, ainsi que les tournées de nuit du dimanche 5 et du vendredi 31 octobre annonce la direction. Cela représente 11 séances de travail.

Contrairement aux usines de Poissy (lire notre article) ou de Mulhouse (du 27 octobre au 2 novembre), cette décision n’est pas lié à un risque de surstock que le constructeur anticiperait. « Notre portefeuille de commandes sur les Peugeot 3008/ 5008 présente une part importante de versions PHEV et Long Range. Nous devons construire nos programmes de production en fonction des contraintes capacitaires de nos fournisseurs pour répondre à ce mix, tout en gérant les stocks aussi efficacement que possible avant la fin de l’année », justifie l’usine, dans un communiqué. « Sochaux va bien », rassure un porte-parole du constructeur. 2 500 salariés, sur les 6 500 que comptent le site de Sochaux-Belchamp, sont concernés par ces annulations de séance.

Stellantis Sochaux produit 1244 voitures par jour

« Pour nous, quelles que soient les difficultés, que ce soit fournisseurs ou autres, le lissage de la production est la solution pour travailler toute la semaine sans perte de salaire et sans désorganiser la vie des salariés et dans de meilleures conditions de travail », commente la CGT dans un communiqué de presse. La CGT estime à 16 % la perte de salaire par jour chômé. « Dans une période où les fins de mois sont de plus en plus difficiles, ses annonces sont un véritable coup pour les travailleurs de Sochaux », commente-t-elle.

L’usine de Sochaux produit 1 244 voitures par jour, avec deux équipes en journée et une demi-équipe de nuit. Elle fabrique des Peugeot 3008 et 5008.

Nos derniers articles

Frédérique Mercks, directrice du centre départemental d'accès aux droits du Territoire de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Une « nuit » pour découvrir la justice

La « Nuit du droit » se déroulera ce jeudi 2 octobre dans toute la France. Le tribunal de Belfort s’y associe pour la première fois cette année et met en avant le centre départemental d’accès au droit. A Montbéliard, ce sera la 3eédition, avec pour thématique « Les mineurs face aux dangers ».
Frédéric Péchier, anesthésiste désormais soupçonné d'avoir empoisonné 32 patients (dont 13 ont été mortels) à l'hôpital de Besançon, arrive au palais de justice de Besançon le 8 mars 2023.

A son procès, Frédéric Péchier reconnaît un patient empoisonné, mais par un autre

Lors l’audience de ce lundi à Besançon, l’ancien anesthésiste a admis un possible empoisonnement, mais en a nié la responsabilité. Pour le cas de Suzanne Ziegler, qui était domiciliée à Auxelles-Haut (90), il réfute l’hypothèse de l’empoisonnement et toute responsabilité.
Damien Meslot, maire de Belfort, président du Grand Belfort et président du pôle métropolitain Nord-Franche-Comté.

Le maire de Belfort menacé lors d’une cérémonie en mémoire des déportés

Pris à partie par un inconnu dimanche matin lors de la cérémonie des « pavés de la mémoire », avenue Jean-Jaurès, Damien Meslot a déposé plainte dimanche soir.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC