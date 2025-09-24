Six usines Stellantis bientôt à l’arrêt en Europe, selon Les Echos

Les usines concernées se trouvent en Allemagne, en Italie, en Pologne et en Espagne, d’après le journal. Contacté par l’AFP, Stellantis en France n’a pas confirmé la suspension d’activité dans les autres usines européennes. Mais un porte-parole du groupe en Italie a confirmé dans un communiqué la fermeture temporaire, sur le site de l’usine de Pomigliano près de Naples, de la ligne de production du modèle Panda de Fiat, du 29 septembre au 6 octobre, et de celle de l’Alfa Romeo Tonale, du 29 septembre au 10 octobre.

Comme à l’usine de Poissy, où Stellantis justifie son choix par le « marché difficile en Europe » et la volonté d’adapter « au mieux ses stocks avant la fin de l’année », le quatrième constructeur mondial indique adopter cette mesure en Italie pour « rééquilibrer la production » avec « la demande effective ». Biagio Trapani, le secrétaire général de la fédération italienne de la métallurgie (FIM), cité par des médias, a estimé que « la situation de l’usine Stellantis de Pomigliano d’Arco devient chaque jour plus critique, miroir de la crise profonde qui touche tout le secteur de l’industrie automobile ». Il réclame une rencontre d’urgence avec la direction du groupe.

A Poissy, les syndicats du site français ont appris la nouvelle lundi matin durant une réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) qui n’était pas prévue, a indiqué à l’AFP Jean-Pierre Mercier, représentant de SUD.

La dernière usine de montage automobile d’Île-de-France a annoncé « l’arrêt de la production sur 15 journées de travail, du 13 au 31 octobre, ceci afin d’adapter son rythme de production à un marché difficile en Europe, en pilotant au mieux ses stocks avant la fin de l’année », a indiqué le quatrième groupe automobile mondial à l’AFP.