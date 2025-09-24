Comment la 3008 maintient la marque Peugeot hors de l’eau

Célébration, ce mercredi 24 septembre, à l’usine Stellantis de Sochaux. Lors de l’arrêt de la chaîne, pour la pause de fin de matinée, une poignée de salariés a participé à une photo souvenir. Ils ont immortalisé le 200 000e Peugeot 3008 qui sortait de la ligne de production sochalienne. « C’est un jalon important », souligne Alain Favey, directeur général de la marque Peugeot, qui a fait le déplacement dans le Doubs pour immortaliser ce moment.

Le modèle, présenté en septembre 2023 à Sochaux (lire notre article), est produit dans l’usine depuis juin 2024. C’est le 5e modèle le plus vendu en France, depuis le mois de janvier, et le premier de la catégorie des SUV compacts, selon les données de la Plateforme automobile (PFA). « Nous sommes leaders sur ce segment en France », apprécie Alain Favey. Toujours selon la PFA, Peugeot enregistre 15,3 % des parts de marché des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers, de janvier à août 2025, 4 points derrière Renault. Avec 29,5 % des parts de marché en France, Stellantis est par contre le premier groupe automobile en France, dont plus de la moitié des ventes est justement portée par Peugeot.

« Nous vendons principalement des versions très équipées », replace Alain Favey. La gamme GT, le haut-de-gamme de la marque, représente 54 % des ventes annonce le directeur général. Et les véhicules électriques représentent 22 % des ventes en Europe. Une bonne nouvelle alors que de nouvelles motorisations électriques sont attendues et que la batterie grande autonomie (jusqu’à 700 km) sera prochainement prête. Une offre qui sera « imbattable » sur le marché, assure-t-il. Sur les retards des nouvelles batteries, la direction de Peugeot se veut compréhensive. « C’est une nouvelle usine (ACC, dans le Nord, NDLR), qui apprend une nouvelle technologie », défend Alain Favey. Les délais de livraisons sont « au maximum de 6 mois », pour les clients qui ont acheté un véhicule.