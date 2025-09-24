Comment la 3008 maintient la marque Peugeot hors de l’eau

Célébration, ce mercredi 24 septembre, à l’usine Stellantis de Sochaux. Lors de l’arrêt de la chaîne, pour la pause de fin de matinée, une poignée de salariés a participé à une photo souvenir. Ils ont immortalisé le 200 000e Peugeot 3008 qui sortait de la ligne de production sochalienne. « C’est un jalon important », souligne Alain Favey, directeur général de la marque Peugeot, qui a fait le déplacement dans le Doubs pour immortaliser ce moment.
Le modèle, présenté en septembre 2023 à Sochaux (lire notre article), est produit dans l’usine depuis juin 2024. C’est le 5e modèle le plus vendu en France, depuis le mois de janvier, et le premier de la catégorie des SUV compacts, selon les données de la Plateforme automobile (PFA). « Nous sommes leaders sur ce segment en France », apprécie Alain Favey. Toujours selon la PFA, Peugeot enregistre 15,3 % des parts de marché des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers, de janvier à août 2025, 4 points derrière Renault. Avec 29,5 % des parts de marché en France, Stellantis est par contre le premier groupe automobile en France, dont plus de la moitié des ventes est justement portée par Peugeot.
« Nous vendons principalement des versions très équipées », replace Alain Favey. La gamme GT, le haut-de-gamme de la marque, représente 54 % des ventes annonce le directeur général. Et les véhicules électriques représentent 22 % des ventes en Europe. Une bonne nouvelle alors que de nouvelles motorisations électriques sont attendues et que la batterie grande autonomie (jusqu’à 700 km) sera prochainement prête. Une offre qui sera « imbattable » sur le marché, assure-t-il. Sur les retards des nouvelles batteries, la direction de Peugeot se veut compréhensive. « C’est une nouvelle usine (ACC, dans le Nord, NDLR), qui apprend une nouvelle technologie », défend Alain Favey. Les délais de livraisons sont « au maximum de 6 mois », pour les clients qui ont acheté un véhicule.
Qualité "obsessionnelle"
Le Peugeot 3008 se vend bien. Le marché automobile n’en est pas moins difficile. En Europe, on a vendu près de 2,5 millions de véhicules en moins chaque année, entre 2019 et 2024. Et dans ce contexte, la concurrence s’est renforcée. « Le segment a complètement changé », observe le directeur général. Alors que l’on comptait 35 concurrents sur le segment, auparavant, maintenant ils sont « 113 » dévoile Alain Favey.
La marque a été secouée ces derniers mois par plusieurs soucis de qualité, notamment autour du moteur Pure Tech, et par des séries de rappel. Des épisodes qui n’écornent pas la confiance de Peugeot. Plusieurs propositions de garanties sont faites, soulignant « l’engagement » et la « confiance » de la marque assure Alain Favey.
Pour répondre à l’exigence des clients, la qualité « est obsessionnelle », rassure Alain Favey. « on a déjà atteint les niveaux de qualité que nous avions sur les anciens modèles 3008 et 5008 », apprécie Manuel Gentile, le directeur de l’usine Stellantis de Sochaux. « La qualité, c’est le nerf de la guerre », ajoute-t-il.
1 044 voitures produites chaque jour à Stellantis Sochaux
Dans ce marché compliqué, « on s’adapte », indique le directeur de l’usine, avec « un outil quasiment 100 % flexible ». Ils peuvent faire face à toutes les évolutions du marché : plus d’électriques, moins d’électriques, plus d’hybrides… L’usine s’appuie sur la plateforme STLA commune à tous les modèles et qui accueille ensuite l’énergie choisie. La marque n’est pas inquiète, malgré l’arrêt de certaines usines du groupe Stellantis en Europe, comme Poissy, qui produit des véhicules Citroën (lire notre article). La marque, elle, essaie de faire des prévisions les plus justes possibles, pour faciliter ensuite la production. Mais on est conscient que parfois il faut « adapter », le stock, alors que les ventes ne sont pas forcément dynamiques.
6 500 personnes travaillent à l’usine Stellantis de Sochaux, annonce la direction du site. 1 044 voitures sont produites chaque jour, nécessitant l’assemblage d’un million de pièces. « Toutes les minutes, une voiture sort de la ligne », résume Manuel Gentile. L’usine produit des Peugeot 3008 et des Peugeot 5008. En début d’année prochaine, l’usine de Sochaux disposera également d’une nouvelle unité « peinture » (lire notre article).