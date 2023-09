Sochaux : le nouveau Peugeot 3008 aura jusqu’à 700 km d’autonomie

Plus d’un million de clients ont été séduits par les précédentes version du Peugeot 3008. 1,32 millions de personnes exactement, en sept ans. Ce mardi 12 septembre, Peugeot dévoile la nouvelle version du Peugeot 3008, sur le site historique de Sochaux, où elle sera construite. Et où elle a été façonnée. « La gamme s’articulera autour de deux finitions, Allure et GT avec 3 packs d’options pour un choix simple, et de trois motorisations électriques (210 ch, 230 ch grande autonomie et 320 ch Dual Motor à 4 roues motrices) ainsi que deux motorisations hybrides, selon les marchés », indique Peugeot dans sa présentation. L’autonomie va de 525 à 700 km. Cette dernière est attendue en 2025. La batterie pourra être chargée de 20 à 80% en 30 minutes.



La marque au lion accélère sur la diffusion de ses véhicules 0 émission, lors de la conduite. « Peugeot poursuit son ambition d’offrir une gamme électrique pour l’ensemble de son offre dès 2025 et 100% des ventes en électrique en Europe pour 2030 », affirme la marque. « Le lancement du Next-Level E-3008 est une étape majeure dans la transformation radicale de PEUGEOT en une marque 100 % électrique”, relève à ce titre Linda Jackson, directrice générale de Peugeot.



Le nouveau Peugeot 3008 bénéficie de la toute nouvelle plateforme STLA Medium. “Une plateforme innovante, conçue pour offrir les meilleures prestations de sa catégorie sur les critères les plus importants pour les clients : l’autonomie (jusqu’à 700 km), le temps de recharge (30 mn), le plaisir de conduire, les performances, l’efficacité et les services connectés (Trip planner, Smart charging, Vehicle to load et mises à jour « Over

The Air »).” Au lancement, Peugeot utilisera une batterie fournie par le constructeur chinois BYD avec la plus faible autonomie. l’intérieur du SUV, Peugeot dote le cockpit d’un large écran incurvé; à l’avant, on retrouve les “trois griffes” typiques de la marque et des phares au faisceau variable, s’adaptant à la conduite.

Pour Jérôme Micheron, directeur du produit Peugeot, ce autonomie est aussi “un cap qui va faire basculer des clients qui, aujourd’hui, ont encore des craintes”, comme les professionnels roulant beaucoup.

“Le dynamisme de la ligne féline du nouveau E-3008 trouve également son origine dans l’équilibre des dimensions du véhicule”, insiste la marque. La voiture mesure 4,54 mètres de longueur, 1,89 de largeur. Sous la toise, elle enregistre 1,64 mètre. (longueur : 4,54 m, largeur : 1,89 m, hauteur : 1,64 m). Le nouveau Peugeot 3008 est “l’un des plus compacts de la catégorie des SUV 100 % électriques du segment C tout en délivrant habitabilité et volume de coffre”.