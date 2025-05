L’usine Stellantis de Sochaux continue sa mue

C’est actuellement l’un des chantiers les plus importants du nord Franche-Comté. L’usine Stellantis engage un second plan d’investissement d’ampleur, après l’aménagement du nouveau montage et la réduction de son empreinte foncière. Le constructeur automobile revoit entièrement l’usine « peinture ». Un chantier qui dépasse les 100 millions d’euros. Il en profite pour construire une nouvelle chaufferie biomasse et installer 7,2 hectares de panneaux photovoltaïques, en ombrières. C’est notamment ce qu’est venu découvrir le nouveau patron de Stellantis, Antonio Filosa (lire notre article), mercredi, en réservant ses premières visites du groupe au berceau historique de Peugeot.

La « peinture » est une usine dans l’usine. Son process utilise 25 % de l’énergie (électricité et gaz) du site Stellantis explique Patrice Huck, responsable environnement et énergie de l’usine de Sochaux. Les principales consommations résident dans des étuves, qui permettent de cuire les peintures. « Il faut cuire la peinture pour qu’elle acquiert ses caractéristiques mécaniques, explique Julien Risset, en charge de l’usine peinture et des services techniques. Nous avons aussi besoin d’énergie pour les bains de cataphorèse. »

L’actuel process « peinture » a plus de trente ans. Le nouveau, qui sera connecté aux ateliers de montage fin 2025, s’installe dans l’ancien bâtiment du ferrage ; une ancienne enveloppe qui permet d’éviter de construire un bâtiment neuf. Cette usine sera aussi compactée, dans la même logique que le montage, passant ainsi de 136 000 à 35 000 m2. On simplifie le nombre de stades du process. « Nous n’aurons plus qu’un stade de cuisson », confie Julien Risset, contre deux auparavant. Et c’était déjà une usine en avance, indique Stellantis.

« Dans la nouvelle peinture, nous allons réduire la consommation d’énergie totale de 30 % », dévoile-t-il. Les étuves ne seront plus chauffées au gaz, mais à l’électricité. Et la consommation d’eau doit diminuer de 50 %. La nouvelle méthodologie doit « être au meilleur niveau technologique », assure l’équipe en place, avec de nombreuses innovations attendues. Ce nouveau système doit permettre de « baisser de 92 % les émission de CO2 par rapport à aujourd’hui ». Des éléments importants pour garantir la compétitivité du site.