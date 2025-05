Visite d’Antonio Filosa à Sochaux : les premières impressions syndicales

Au-delà du symbole, les syndicats attendent désormais les annonces et le cap fixé par Antonio Filosa. La CFE-CGC a rapidement formulé ses exigences dans un communiqué publié le 28 mai, le jour même de la visite. Le syndicat demande « un management plus ouvert », une « meilleure répartition des richesses » et « une stratégie industrielle durable et inclusive ». Il appelle à sortir de la logique de réduction des coûts, à « redresser les ventes, notamment en Europe et en Amérique du Nord » et à « restaurer l’image de marque ternie par les scandales qualité ».

La CFE-CGC insiste également sur la nécessité de préserver les sites industriels en France et en Europe et réclame un dialogue social renforcé, notamment autour des salaires. « La CFE-CGC attend du nouveau CEO qu’il rompe avec la gestion autoritaire et centrée sur la réduction des coûts de l’ère Tavares. » Elle renouvelle sa demande de présentation rapide d’un plan stratégique actualisé : « la release de Dare Forward 2030 », intégrant « des investissements pour l’avenir ».