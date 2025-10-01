Le marché automobile reste atone en France

Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes de Stellantis reculent de 9,47%. Le groupe aux 14 marques va mettre les salariés de plusieurs de ses usines européennes, dont trois en France, plusieurs jours au chômage partiel en octobre (lire notre article). L’usine de Mulhouse anticipe des surstocks, celle de Sochaux est concernée par un problème d’ajustement entre les commandes de voitures et la fournitures des pièces par ses fournisseurs.