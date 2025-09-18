[DIRECT] 1500 manifestants à Belfort selon la police

10h – Écoles, transports, crèches… De nombreux services sont perturbés ce jeudi à Belfort et Montbéliard. Retrouvez-les ici : https://letrois.info/societe/greve-a-belfort-et-montbeliard-manifestations-ecoles-fermees-et-bus-perturbes/

Le 10 septembre, près de 197 000 personnes avaient déjà manifesté à travers le pays avec le mouvement « Bloquons tout ». Un mouvement suivi en Franche-Comté et à Belfort, où un blocage du Leclerc a eu lieu le 10 septembre (lire ici) et qui rejoindra le cortège demain avec de nouvelles actions prévues. Plusieurs professions ont annoncé se rallier au cortège comme les kinés, les enseignants, des agents de la direction générale des impôts ou encore des pharmaciens.

Les pharmacies de Bourgogne-Franche-Comté seront largement fermées jeudi 18 septembre en raison d’une journée de grève. Sur les 885 officines de la région, 87 % se sont déclarées grévistes. L’Agence régionale de santé (ARS) recommande aux habitants d’anticiper le renouvellement de leurs ordonnances, notamment pour les traitements indispensables.