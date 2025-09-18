[DIRECT] 1500 manifestants à Belfort selon la police

11 h 10 – Le cortège se scinde en deux: Les syndicats s’engagent dans le rue piétonne, alors que les lycéens empruntent le faubourg de Montbéliard. Les lycéens scandent: « Ne laissez pas la jeunesse seule dans la rue: rejoignez-nous! » Sans effet sur les syndicats, qui poursuivent leur chemin dans la rue piétonne, alors que les lycéens descendent le faubourg de Montbéliard.
10 h 56 – Les lycéens sont en tête du cortège des manifestants. Ils scandent : « Et la jeunesse emmerde, le Front national ! »
Le cortège suit, pour le moment, le tracé annoncé aux autorités. Ambiance très pacifique constate une journaliste sur place.
10 h 53 – La police annonce 1500 personnes à Belfort.
10 h 42 – Le cortège va se lancer. Itinéaire : le cortège traverse le centre-ville par le faubourg des Ancêtres, la rue piétonne, la gare, la rue Thiers, le faubourg de Montbéliard, la préfecture et retour au point de départ.
10 h 38 – Les organisateurs de « Bloquons tout » sont bien présents, constate notre reporter sur place, avec plusieurs figures du 10 septembre. Ils annoncent une assemblée samedi, à 14h, place Corbis à Belfort, pour la suite du mouvement.
10 h 35 – Le mouvement est particulièrement suivi. Exemple, dans les pharmacies : les pharmacies de Bourgogne-Franche-Comté seront largement fermées ce jeudi 18 septembre en raison d’une journée de grève. Sur les 885 officines de la région, 87% se sont déclarées grévistes. Leur mouvement de contestation a débuté il y a plusieurs mois (lire notre article).
10 h 32 – Prise de parole des lycéens. « Le blocage est une manière de dire que nous refusons de rester silencieux », scande une lycéenne. Cris et acclamations très nombreux. Autre chant : « On est jeune, deter et révolutionnaires ! »
10 h 18 – Direct : les syndicats, qui prennent la parole d’habitude sur le perron, le font au milieu de la chaussée. Ils vont prendre la parole en bloquant la route. Un changement d’habitude dans la façon de faire habituelle des syndicats
10 h 15 – Les lycéens sont particulièrement mobilisés et nombreux dans cette manifestation. De nombreux messages pointent du doigt la plateforme Parcoursup.
10 h – La foule se rassemble devant la Maison du Peuple, pour la première manifestation du jour, à Belfort. Le pont Legay est bloqué par les lycéens, constate notre journaliste sur place. Des lycéens particulièrement mobilisés et nombreux pour cette manifestation. Parmi les drapeaux des syndicats, on note la présence de la CFTC, de la CFDT Santé sociaux et Métaux, de la CGT, Sud Industrie et Finances publiques, Unsa, mais aussi FCE-CGC, Solidaires.
10h – Écoles, transports, crèches… De nombreux services sont perturbés ce jeudi à Belfort et Montbéliard. Retrouvez-les ici : https://letrois.info/societe/greve-a-belfort-et-montbeliard-manifestations-ecoles-fermees-et-bus-perturbes/
Le 10 septembre, près de 197 000 personnes avaient déjà manifesté à travers le pays avec le mouvement « Bloquons tout ». Un mouvement suivi en Franche-Comté et à Belfort, où un blocage du Leclerc a eu lieu le 10 septembre (lire ici) et qui rejoindra le cortège demain avec de nouvelles actions prévues. Plusieurs professions ont annoncé se rallier au cortège comme les kinés, les enseignants, des agents de la direction générale des impôts ou encore des pharmaciens.
Les pharmacies de Bourgogne-Franche-Comté seront largement fermées jeudi 18 septembre en raison d’une journée de grève. Sur les 885 officines de la région, 87 % se sont déclarées grévistes. L’Agence régionale de santé (ARS) recommande aux habitants d’anticiper le renouvellement de leurs ordonnances, notamment pour les traitements indispensables.
7h30 – Des élèves du lycée Courbet à Belfort se sont rassemblés devant l’établissement pour manifester. Ils ont installé un « blocage » pacifique de l’entrée, sans empêcher ceux qui souhaitaient assister aux cours de le faire. « Nous sommes les citoyennes et citoyens de demain et nous voulons être entendus dès aujourd’hui », ont déclaré les organisateurs. Leur mobilisation visait à dénoncer le budget, mais aussi la plateforme « Parcoursup et sa loterie ».
Dans une ambiance festive, musique dans un haut-parleur, une trentaine de lycéens se sont tenus en première ligne, pancartes à la main, tandis qu’une centaine d’autres ont observé depuis le parvis. Un rassemblement prévu au lycée Follereau à la même heure a ensuite rejoint celui du lycée Courbet, avant de se diriger vers la manifestation programmée à 10 heures.
Depuis 5h – Les CGT de GE Vernova, Alstom et Arabelle solutions ont installé un piquet de grève porte de la Découverte, avec un feu de palettes. Les grandes portes du site industriel du Techn’Hom sont bloquées, annonce la CGT. « Cela fait plusieurs années que la CGT n’avait pas fait une action commune entre toutes les entités du site industriel », salue Eddy Cardot, de la CGT Alstom. Il annonce une centaine de personnes sur le piquet.
Bienvenue – Bonjour à tous. Suivez en direct la journée de mobilisation nationale, sur letrois.info.