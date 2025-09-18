[DIRECT] 1500 manifestants à Belfort selon la police

Les syndicats ont pris la parole au milieu de la route, à Belfort, ce 18 septembre.
Les syndicats ont pris la parole au milieu de la route, à Belfort, ce 18 septembre. | ©Le Trois – Éva Chibane
En direct

La journée de mobilisation du 18 septembre a démarré ce jeudi matin vers 7h30 avec les lycéens. Une manifestation part de la Maison du peuple à 10h, à Belfort. Une autre de 14h à Montbéliard.

11 h 10 – Le cortège se scinde en deux: Les syndicats s’engagent dans le rue piétonne, alors que les lycéens empruntent le faubourg de Montbéliard. Les lycéens scandent: « Ne laissez pas la jeunesse seule dans la rue: rejoignez-nous! » Sans effet sur les syndicats, qui poursuivent leur chemin dans la rue piétonne, alors que les lycéens descendent le faubourg de Montbéliard.

Les lycéens descendent le faubourg de Montbéliard.
Les lycéens descendent le faubourg de Montbéliard.

10 h 56 – Les lycéens sont en tête du cortège des manifestants. Ils scandent : « Et la jeunesse emmerde, le Front national ! » 

Le cortège suit, pour le moment, le tracé annoncé aux autorités. Ambiance très pacifique constate une journaliste sur place. 

Les lycéens mènent le cortège de la manifestation de Belfort, ce 18 septembre.
Les lycéens mènent le cortège de la manifestation de Belfort, ce 18 septembre. | ©Le Trois – Eva Chibane

10 h 53 – La police annonce 1500 personnes à Belfort. 

10 h 42 – Le cortège va se lancer. Itinéaire : le cortège traverse le centre-ville par le faubourg des Ancêtres, la rue piétonne, la gare, la rue Thiers, le faubourg de Montbéliard, la préfecture et retour au point de départ. 

10 h 38 – Les organisateurs de « Bloquons tout » sont bien présents, constate notre reporter sur place, avec plusieurs figures du 10 septembre. Ils annoncent une assemblée samedi, à 14h, place Corbis à Belfort, pour la suite du mouvement.

10 h 35 – Le mouvement est particulièrement suivi. Exemple, dans les pharmacies : les pharmacies de Bourgogne-Franche-Comté seront largement fermées ce jeudi 18 septembre en raison d’une journée de grève. Sur les 885 officines de la région, 87% se sont déclarées grévistes. Leur mouvement de contestation a débuté il y a plusieurs mois (lire notre article).

10 h 32 – Prise de parole des lycéens. « Le blocage est une manière de dire que nous refusons de rester silencieux », scande une lycéenne. Cris et acclamations très nombreux. Autre chant : « On est jeune, deter et révolutionnaires ! »

Les lycéens sont particulièrement mobilisés sur cette journée du 18 septembre.
Les lycéens sont particulièrement mobilisés sur cette journée du 18 septembre. | ©Le Trois – Éva Chibane

10 h 18 – Direct : les syndicats, qui prennent la parole d’habitude sur le perron, le font au milieu de la chaussée. Ils vont prendre la parole en bloquant la route. Un changement d’habitude dans la façon de faire habituelle des syndicats

Les syndicats ont pris la parole au milieu de la route, à Belfort, ce 18 septembre.
Les syndicats ont pris la parole au milieu de la route, à Belfort, ce 18 septembre. | ©Le Trois – Éva Chibane
De nombreux syndicats sont présents sur cette mobilisation, le 18 septembre 2025.
De nombreux syndicats sont présents sur cette mobilisation, le 18 septembre 2025.

10 h 15 – Les lycéens sont particulièrement mobilisés et nombreux dans cette manifestation. De nombreux messages pointent du doigt la plateforme Parcoursup. 

Les lycéens sont mobilisés ce 18 septembre 2025, à Belfort. | ©Le Trois – Éva Chibane
Les lycéens sont mobilisés ce 18 septembre 2025, à Belfort.

10 h – La foule se rassemble devant la Maison du Peuple, pour la première manifestation du jour, à Belfort. Le pont Legay est bloqué par les lycéens, constate notre journaliste sur place. Des lycéens particulièrement mobilisés et nombreux pour cette manifestation. Parmi les drapeaux des syndicats, on note la présence de la CFTC, de la CFDT Santé sociaux et Métaux, de la CGT, Sud Industrie et Finances publiques, Unsa, mais aussi FCE-CGC, Solidaires.

Les lycéens bloquent la route sur le pont Legeay, près de la Maison du Peuple, le 18 septembre 2025. | ©Le Trois – Éva Chibane
Les lycéens bloquent la route sur le pont Legeay, près de la Maison du Peuple, le 18 septembre 2025. | ©Le Trois – Éva Chibane

10h – Écoles, transports, crèches… De nombreux services sont perturbés ce jeudi à Belfort et Montbéliard. Retrouvez-les ici : https://letrois.info/societe/greve-a-belfort-et-montbeliard-manifestations-ecoles-fermees-et-bus-perturbes/

Le 10 septembre, près de 197 000 personnes avaient déjà manifesté à travers le pays avec le mouvement « Bloquons tout ». Un mouvement suivi en Franche-Comté et à Belfort, où un blocage du Leclerc a eu lieu le 10 septembre (lire ici) et qui rejoindra le cortège demain avec de nouvelles actions prévues. Plusieurs professions ont annoncé se rallier au cortège comme les kinés, les enseignants, des agents de la direction générale des impôts ou encore des pharmaciens.

Les pharmacies de Bourgogne-Franche-Comté seront largement fermées jeudi 18 septembre en raison d’une journée de grève. Sur les 885 officines de la région, 87 % se sont déclarées grévistes. L’Agence régionale de santé (ARS) recommande aux habitants d’anticiper le renouvellement de leurs ordonnances, notamment pour les traitements indispensables.

7h30 –  Des élèves du lycée Courbet à Belfort se sont rassemblés devant l’établissement pour manifester. Ils ont installé un « blocage » pacifique de l’entrée, sans empêcher ceux qui souhaitaient assister aux cours de le faire. « Nous sommes les citoyennes et citoyens de demain et nous voulons être entendus dès aujourd’hui », ont déclaré les organisateurs. Leur mobilisation visait à dénoncer le budget, mais aussi la plateforme « Parcoursup et sa loterie ». 

Dans une ambiance festive, musique dans un haut-parleur, une trentaine de lycéens se sont tenus en première ligne, pancartes à la main, tandis qu’une centaine d’autres ont observé depuis le parvis. Un rassemblement prévu au lycée Follereau à la même heure a ensuite rejoint celui du lycée Courbet, avant de se diriger vers la manifestation programmée à 10 heures.

Jeudi 18 septembre 2015, des lycéens manifestent devant le lycée Courbet depuis 7h30.
Jeudi 18 septembre 2015, des lycéens manifestent devant le lycée Courbet depuis 7h30. | ©Le Trois - E.C.

Depuis 5h – Les CGT de GE Vernova, Alstom et Arabelle solutions ont installé un piquet de grève porte de la Découverte, avec un feu de palettes. Les grandes portes du site industriel du Techn’Hom sont bloquées, annonce la CGT. « Cela fait plusieurs années que la CGT n’avait pas fait une action commune entre toutes les entités du site industriel », salue Eddy Cardot, de la CGT Alstom. Il annonce une centaine de personnes sur le piquet.

Piquet de grève, porte de la Découverte, à Belfort, par les CGT de GE Vernova, Alstom et Arabelle solutions.

Bienvenue – Bonjour à tous. Suivez en direct la journée de mobilisation nationale, sur letrois.info.

Nos derniers articles

Mirage 2000-5F de la BA 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur (Haute-Saône). | ©Le Trois – Thibault Quartier

À Luxeuil, le Mirage 2000 fête 40 ans de vie opérationnelle

L’armée de l’air et de l’espace a célébré une icône, à la BA 116 de Luxeuil : le Mirage 2000. L’avion de chasse, opérationnel depuis juillet 1984, a été célébré par plus d’un millier de personnes ce mercredi. Rappelant la révolution qu’il a incarné. Soulignant ses capacités opérationnelles qui ne se démentent toujours pas.
Bloquons Tout, le mouvement a amorcé une première manifestation le 10 septembre.

Grève à Belfort et Montbéliard : manifestations, écoles fermées et bus perturbés

Une intersyndicale appelle à une grève nationale ce jeudi 18 septembre contre le projet de budget 2026. Dans le nord Franche-Comté, des manifestations sont prévues et les transports comme les écoles seront perturbés.
Le Peugeot 5008 a été référencé par le ministère de l’Intérieur comme

Bourgogne-Franche-Comté : un concert néonazi bloqué par mesure préventive

Un concert néonazi prévu le 20 septembre dans la Meuse a été interdit. Susceptible de se déplacer dans l’Est, la préfecture du Territoire de Belfort a annoncé la prise d’une mesure préventive, étendue à l’ensemble des départements de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand-Est.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC