« Bloquons tout » : Leclerc bloqué, gaz lacrymogènes, plusieurs centaines de manifestants à Belfort

Plusieurs manifestants dans le faubourg de Montbéliard, à Belfort, ont formé un cortège vers 10 h 30. | © Le Trois Eva Chibane
En direct

Un cortège est parti vers 11 h de la place Corbis pour se rendre au centre Leclerc. Les manifestants ont forcé l'entrée ; la police a lancé des bombes lacrymogènes. Midi : retour place Corbis, où les actions de l'après-midi doivent s'organiser.

15h. Après avoir remonté une partie de la rue du Général-Strolz, les manifestants sont retournés place Corbis. Assis sur la chaussée, l’heure est aux discussions sur la suite du mouvement. Ils ne sont plus qu’une petite partie à se tenir encore là. 

14h. une centaine de manifestants bloquent la sortie du faubourg des Ancêtres, à l’intersection du boulevard du Maréchal-Joffre. Depuis le faubourg des Ancêtres, les voitures doivent faire demi-tour, a constaté une journaliste sur place, même si la rue est habituellement en sens unique. 

Ce 10 septembre 2025, blocage de l'intersection faubourg des Ancêtre et boulevard du Maréchal-Joffre, à Belfort, à 14h, par le mouvement "Bloquons tout".
12 h 30.- Poubelles et chariots de supermarché en travers de la chaussée interdisent la circulation faubourg de Montbéliard. Une « cantine solidaire » a été installée place Corbis pour permettre à chacun de manger à prix libre.

12 h 25.- Le cortège s’approche de la place Corbis.

12 h.- Le cortège reprend possession du faubourg de Montbéliard et le remonte en direction de la place Corbis.

11 h 55.- Les manifestants ont quitté le centre Leclerc et se dirigent vers le Mc Donald’s voisin. Ils hurlent: « Israël assassin, Mc Do complice. »

Ils traversent le parking sans entrer dans le commerce et se dirigent vers Burger King.

Les forces de l’ordre ont lancé des bombes lacrymogènes vers 11 h 40. Les manifestants, toussant et en larmes, se sont dispersés avant de reformer le cortège à l’extérieur du magasin.

Les manifestants ont réussi à rentrer dans le centre commercial vers 11 h 35 en forçant la grande porte à tambour.

Le cortège est rapidement arrivé devant le Leclerc, qui avait déjà fermé ses portes. Mais les manifestants ont réussi à rentrer quand même.
En quelques minutes, l'évacuation a eu lieu.

11 h 30. Le cortège arrive au centre Leclerc. Les entrées du centre commercial on été fermées avant l’arrivée des manifestants. Tous les magasins à l’intérieur de la galerie marchande ont été fermés. 

10h. Une manifestation est en cours ce mercredi matin dans les rues de Belfort, dans le cadre du mouvement national « Bloquons tout ». Plusieurs centaines de manifestants se sont réunis à partir de 10 h, place Corbis. Musique, chants avec pour paroles « Macron démission ». Une boite à idées a été déposée au sol. Parmi les propositions recueillies, celle qui a été retenue a été de bloquer le centre Leclerc de Belfort. Les autres propositions consistaient à bloquer les banques, les distributeurs, la vieille ville, la préfecture ou encore les lycées. Le blocage de ronds-points a fait un flop, avec zéro suffrage.

Selon la police, les manifestants seraient environ 350. Certains observateurs sur place évoquent 500 personnes. 

[ En images ]

Préparation des pancartes, place Corbis.
Premiers slogans au démarrage de la manifestation à Belfort.
La constitution du cortège.
Les pancartes regorgeaient de nouveaux slogans.
Manif en chantant, place Corbis.
Le démarrage du cortège, faubourg de Montbéliard.
Des bombes lacrymo ont été jetées dans la galerie du Leclerc.
Le cortège est passé près de Mc Do et de Burger King.
Une cantine solidaire a été installée place Corbis.
La route, faubourg de Montbéliard, est bloquée depuis midi.
Photos Eva Chibane

Belfort : colère, doutes et premiers blocages pour relancer la mobilisation

Ils étaient quelques centaines à se rassembler ce mercredi 10 septembre place Corbis. Les manifestants de « Bloquons Tous » ont tenté d’esquisser une nouvelle dynamique, entre assemblée improvisée, blocage du Leclerc et des axes routiers. Une journée dense, qui a dessiné les contours d’une mobilisation encore incertaine sur sa durée.
Belfort a accueilli, le dimanche 7 septembre 2025, la 3e édition de la fête de l’Infanterie de ligne.

Les régiments d’infanterie français avaient rendez-vous à Belfort

Belfort a accueilli, dimanche 7 septembre, la 3e édition de la fête de l’Infanterie de ligne. L’évènement a été organisé dans les fossés de la citadelle, en contre-bas du pont de la porte de Brisach.
Frank Vampouille préside le groupe V, qui détient les entreprises TED, Parietti, Lacoste et Tedim, dans le Doubs.

Frank Vampouille, entrepreneur en construction

Frank Vampouille est à la tête du groupe V depuis 10 ans, moment où il a racheté l’entreprise de génie civil TED. Le groupe s’est depuis étoffé, notamment avec Parietti, autre entreprise emblématique du pays de Montbéliard. L’entrepreneur raconte comment il a construit son aventure.

