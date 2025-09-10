« Bloquons tout » : Leclerc bloqué, gaz lacrymogènes, plusieurs centaines de manifestants à Belfort

12 h 25.- Le cortège s’approche de la place Corbis.

12 h.- Le cortège reprend possession du faubourg de Montbéliard et le remonte en direction de la place Corbis.

11 h 55.- Les manifestants ont quitté le centre Leclerc et se dirigent vers le Mc Donald’s voisin. Ils hurlent: « Israël assassin, Mc Do complice. »

Ils traversent le parking sans entrer dans le commerce et se dirigent vers Burger King.

Les forces de l’ordre ont lancé des bombes lacrymogènes vers 11 h 40. Les manifestants, toussant et en larmes, se sont dispersés avant de reformer le cortège à l’extérieur du magasin.

Les manifestants ont réussi à rentrer dans le centre commercial vers 11 h 35 en forçant la grande porte à tambour.