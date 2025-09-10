« Bloquons tout » : Leclerc bloqué, gaz lacrymogènes, plusieurs centaines de manifestants à Belfort

15h. Après avoir remonté une partie de la rue du Général-Strolz, les manifestants sont retournés place Corbis. Assis sur la chaussée, l’heure est aux discussions sur la suite du mouvement. Ils ne sont plus qu’une petite partie à se tenir encore là.
14h. une centaine de manifestants bloquent la sortie du faubourg des Ancêtres, à l’intersection du boulevard du Maréchal-Joffre. Depuis le faubourg des Ancêtres, les voitures doivent faire demi-tour, a constaté une journaliste sur place, même si la rue est habituellement en sens unique.
12 h 30.- Poubelles et chariots de supermarché en travers de la chaussée interdisent la circulation faubourg de Montbéliard. Une « cantine solidaire » a été installée place Corbis pour permettre à chacun de manger à prix libre.
12 h 25.- Le cortège s’approche de la place Corbis.
12 h.- Le cortège reprend possession du faubourg de Montbéliard et le remonte en direction de la place Corbis.
11 h 55.- Les manifestants ont quitté le centre Leclerc et se dirigent vers le Mc Donald’s voisin. Ils hurlent: « Israël assassin, Mc Do complice. »
Ils traversent le parking sans entrer dans le commerce et se dirigent vers Burger King.
Les forces de l’ordre ont lancé des bombes lacrymogènes vers 11 h 40. Les manifestants, toussant et en larmes, se sont dispersés avant de reformer le cortège à l’extérieur du magasin.
Les manifestants ont réussi à rentrer dans le centre commercial vers 11 h 35 en forçant la grande porte à tambour.
11 h 30. Le cortège arrive au centre Leclerc. Les entrées du centre commercial on été fermées avant l’arrivée des manifestants. Tous les magasins à l’intérieur de la galerie marchande ont été fermés.
10h. Une manifestation est en cours ce mercredi matin dans les rues de Belfort, dans le cadre du mouvement national « Bloquons tout ». Plusieurs centaines de manifestants se sont réunis à partir de 10 h, place Corbis. Musique, chants avec pour paroles « Macron démission ». Une boite à idées a été déposée au sol. Parmi les propositions recueillies, celle qui a été retenue a été de bloquer le centre Leclerc de Belfort. Les autres propositions consistaient à bloquer les banques, les distributeurs, la vieille ville, la préfecture ou encore les lycées. Le blocage de ronds-points a fait un flop, avec zéro suffrage.
Selon la police, les manifestants seraient environ 350. Certains observateurs sur place évoquent 500 personnes.