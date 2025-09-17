Grève à Belfort et Montbéliard : manifestations, écoles fermées et bus perturbés

L’ intersyndicale regroupant la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l’Unsa, Solidaires et la FSU appelle à une journée de grève ce jeudi 18 septembre. Elle vise à dénoncer le projet de budget 2026. Pour les syndicats, il s’agit d’un texte « brutal » et « injuste ».
Le 10 septembre, près de 197 000 personnes avaient déjà manifesté à travers le pays avec le mouvement « Bloquons tout ». Un mouvement suivi en Franche-Comté et à Belfort, où un blocage du Leclerc a eu lieu le 10 septembre (lire ici) et qui rejoindra le cortège demain avec de nouvelles actions prévues. Plusieurs professions ont annoncé se rallier au cortège comme les kinés, les enseignants, des agents de la direction générale des impôts ou encore des pharmaciens (voir plus bas).
Rassemblements et blocages
À Belfort, le départ est prévu à 10 h à la Maison du Peuple, avec un cortège qui traversera le centre-ville par le faubourg des Ancêtres, la rue piétonne, la gare, la rue Thiers, le faubourg de Montbéliard, la préfecture et retour au point de départ. Des blocages sont également envisagés dans des établissements scolaires et du côté de General Electric Vernova, où, après l’annonce de la suppression de 42 postes dans la branche turbine à gaz, les syndiqués CGT ont prévu d’occuper le site de production à partir de 5 h, le matin, et pour toute la journée. Même dynamique à Alstom et à Arabelle Solutions, qui bloqueront à partir de la Porte de la découverte.
Dans le Doubs, deux rendez-vous sont fixés : à Montbéliard à 14 h, sur le Champ de foire, et à Besançon à la même heure, place de la Révolution. À Vesoul, la mobilisation débutera à 10 h place du 11e Chasseurs.
Des perturbations sur les réseaux de bus
À Montbéliard, le trafic évolitY sera fortement réduit. Une partie des salariés suivront le mouvement de grève. Les lignes 4, C et E ne circuleront pas. Des perturbations sont également prévues sur les lignes THNS 1, 2, 3 et 5 ainsi que sur les lignes A et B. Les lignes D, H, N, X et Z devraient en revanche fonctionner normalement, de même que les renforts scolaires et les services tadY et TPMR. La présence attendue de manifestants en centre-ville accentuera les difficultés de circulation l’après-midi. Les voyageurs sont invités à consulter les informations en direct sur le site évolitY.
À Belfort, les lignes Optymo 1, 2 et 4 seront perturbées. Certaines courses seront annulées, notamment le matin, tandis que les lignes 3, 5 et 8, les dessertes suburbaines et scolaires ainsi que le service pour personnes à mobilité réduite doivent être assurés. Elles pourraient être perturbées également par la manifestation prévue à 10h, selon l’ampleur du cortège.
8 TER sur 10 assurés
Selon le service Mobigo, 8 TER sur 10 rouleront sur le réseau demain. « Ca ne sera pas très perturbé », assure le service communication. Il y aura par contre plus de trains assurés en Bourgogne qu’en Franche-Comté. Des informations seront disponibles dès 17h, mercredi 16 septembre. Et elles seront à suivre sur le site Info Voyageurs et sur les applications de la SNCF.
Des écoles fermées et un accueil limité
La grève aura aussi des conséquences dans les écoles. La Ville de Montbéliard a prévu un service minimum d’accueil à l’école Jules-Verne, réservé aux élèves des maternelles Claude-Debussy (fermée), Jean-Moulin et Mont-Chevis, ainsi qu’aux enfants des écoles élémentaires André-Boulloche, Petit-Chênois et Prairie. Les élèves des autres établissements ne pourront pas bénéficier de ce dispositif.
Le service de restauration scolaire sera suspendu dans de nombreuses écoles, parmi lesquelles les élémentaires des Fossés et de la Prairie, les maternelles Gambetta, Citadelle, Mont-Chevis et Petit-Chênois, ainsi que les écoles Victor-Hugo. Les enfants concernés ne seront pas pris en charge entre 11 h 20 et 13 h 30.
Les accueils périscolaires seront également touchés : fermetures prévues le matin dans les maternelles Citadelle, Mont-Chevis, Petit-Chênois et Victor-Hugo, ainsi que dans les élémentaires Petit-Chênois et Victor-Hugo. Le soir, les accueils ne seront pas assurés dans les maternelles Citadelle, Mont-Chevis, Jules-Grosjean, Petit-Chênois et Victor-Hugo, ni dans les élémentaires Prairie, Louis-Souvet et Petit-Chênois.
Concernant Belfort, un service d’accueil minimum sera mis en place dans sept écoles du premier degré : écoles Aragon, Aubert, Schoelcher, Pergaud, Rucklin et Victor-Hugo.
87 % des pharmacies grévistes
Les pharmacies de Bourgogne-Franche-Comté seront largement fermées jeudi 18 septembre en raison d’une journée de grève. Sur les 885 officines de la région, 87 % se sont déclarées grévistes. L’Agence régionale de santé (ARS) recommande aux habitants d’anticiper le renouvellement de leurs ordonnances, notamment pour les traitements indispensables.
Pour garantir la continuité des soins, l’ARS et les préfectures organisent des réquisitions d’une officine sur chaque secteur disposant d’un service d’urgence ou d’une maison médicale de garde. La liste des officines ouvertes de 9h00 à 19h00 est consultable sur le site de l’ARS.