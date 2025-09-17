Grève à Belfort et Montbéliard : manifestations, écoles fermées et bus perturbés

L’ intersyndicale regroupant la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l’Unsa, Solidaires et la FSU appelle à une journée de grève ce jeudi 18 septembre. Elle vise à dénoncer le projet de budget 2026. Pour les syndicats, il s’agit d’un texte « brutal » et « injuste ».

Le 10 septembre, près de 197 000 personnes avaient déjà manifesté à travers le pays avec le mouvement « Bloquons tout ». Un mouvement suivi en Franche-Comté et à Belfort, où un blocage du Leclerc a eu lieu le 10 septembre (lire ici) et qui rejoindra le cortège demain avec de nouvelles actions prévues. Plusieurs professions ont annoncé se rallier au cortège comme les kinés, les enseignants, des agents de la direction générale des impôts ou encore des pharmaciens (voir plus bas).