9 pharmacies sur 10 en grève dans le Territoire de Belfort

Prévue dans la loi, la mesure est applicable directement par décret, quand les budgets de l’Assurance maladie sont dépassés, poursuit Rodolphe Pourtier. « Avec l’augmentation des dépenses de l’Assurance maladie, dues à une explosion des arrêts maladie et des hospitalisations, les caisses sont vides. Cette mesure existe pour les renflouer et corriger la dépense publique, c’est dans la loi. » Mais les syndicats et professionnels reprochent que cette décision ait été prise au début de l’été et des vacances, sans concertation avec la profession.

Au-delà de la colère, c’est l’inquiétude et le désarroi qui règnent dans les pharmacies depuis plusieurs semaines. Un pharmacien dénonce ainsi des mesures économiques « imposées », « qui visent à retirer de la marge aux officines et à mettre en péril leur économie ». Les véritables enjeux derrière cette perte financière sont des pertes d’emplois voire des fermetures d’officines. « Aucune entreprise, quelle qu’elle soit, n’assumerait du jour au lendemain de prendre 7,5% de marge, sans prendre de mesures drastiques », assure Rodolphe Pourtier.

Des risques d’autant plus réalistes que la situation actuelle des pharmacies en France n’est pas au beau fixe. Il y a déjà 400 officines par an qui mettent la clé sous la porte, selon un professionnel belfortain. « On estime entre 6 à 8 000 les pharmacies qui pourraient fermer dans les deux années suivant la mesure. C’est dramatique, s’alarme-t-il. Ça a des conséquences sur l’accès aux soins. Pour les patients, c’est encore un territoire qui ne sera pas fourni en médicaments. Et ce sera aussi des licenciements en cascade. Les syndicats estiment que cela pourrait engendrer 300 000 licenciements. » Selon le vice-président du syndicat régional des pharmaciens, 30 000 euros représentent un peu plus du salaire sur un an d’un préparateur de commandes expérimenté et une fois et demi le salaire pour des préparateurs débutants.