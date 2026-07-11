Le procureur de Montbéliard, Pierre-Édouard Lallois, nommé à Belfort

Paul-Édouard Lallois est procureur de la République au parquet de Montbéliard depuis janvier 2024. En deux ans et demi, il a marqué de son empreinte la juridiction, notamment autour d’affaires de violences avec armes à feu, comme le meurtre de Seloncourt (lire notre article), de violences urbaines, de narcotrafic mais aussi sur l’enquête relative à une escroquerie présumée portée par un universitaire (lire notre article).

Le magistrat est nommé au parquet de Belfort, à partir du 1er septembre. Pour le moment, il n’est pas remplacé à Montbéliard. Il supervisera les deux juridictions, confirme-t-il au Trois. Un substitut du procureur sera placé à Montbéliard, pour combler numériquement son départ. Pierre-Édouard Lallois a aussi porté l’enquête concernant les agressions sexuelles d’un journaliste de L’Est Républicain, dévoilée par Le Trois.