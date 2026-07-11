Le procureur de Montbéliard, Pierre-Édouard Lallois, nommé à Belfort

Paul-Édouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard.
Pierre-Édouard Lallois est nommé procureur de la République de Belfort. | ©Le Trois – archives

Le procureur de la République de Montbéliard, Pierre-Édouard Lallois, est nommé au parquet de Belfort. Il prendra ses fonctions le 1er septembre. Il remplace Jessica Vonderscher, nommée à la cour d’appel de Besançon.

Paul-Édouard Lallois est procureur de la République au parquet de Montbéliard depuis janvier 2024. En deux ans et demi, il a marqué de son empreinte la juridiction, notamment autour d’affaires de violences avec armes à feu, comme le meurtre de Seloncourt (lire notre article), de violences urbaines, de narcotrafic mais aussi sur l’enquête relative à une escroquerie présumée portée par un universitaire (lire notre article).

Le magistrat est nommé au parquet de Belfort, à partir du 1er septembre. Pour le moment, il n’est pas remplacé à Montbéliard. Il supervisera les deux juridictions, confirme-t-il au Trois. Un substitut du procureur sera placé à Montbéliard, pour combler numériquement son départ. Pierre-Édouard Lallois a aussi porté l’enquête concernant les agressions sexuelles d’un journaliste de L’Est Républicain, dévoilée par Le Trois. 

Jessica Vonderscher nommée à la Cour d'appel de Besançon

À Belfort, Paul-Édouard Lallois succède à Jessica Vonderscher, en poste depuis 2022. Elle a notamment accompagné un vaste programme de réhabilitation du tribunal et porté des projets autour des travaux d’intérêt généraux (lire notre article), de la justice résolutive (lire notre article), des violences conjugales, de la transformation des amendes en contributions citoyennes et elle a mené plusieurs procès d’ampleur après le démantèlement de réseaux de narcotrafiquants. 

Elle est nommée près du procureur général, à la Cour d’appel de Besançon.

Jessica Vonderscher, procureure de la République de Belfort.
Jessica Vonderscher, procureure de la République de Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier

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