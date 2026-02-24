Montbéliard : pourquoi le procureur soupçonne un universitaire d’escroquerie

Les interrogations du procureur de la République de Montbéliard portent sur un diplôme d’une « université » américaine et d’une médaille décernée par une société internationale de philologie, dont plusieurs éléments l’amènent à penser qu’elles relèvent de la supercherie. Des élément qui ont été dévoilés au cours d’une longue enquête publiée par nos confrères de L’Est Républicain.

De premières interrogations surgissent en 2018. Florent Montaclair dépose alors un dossier pour accéder à la fonction de professeur des universités. Il produit deux documents qui intriguent le ministère de l’Éducation nationale : un doctorat de philologie délivré par une université qui serait basée dans la commune de Lewes, dans le Delaware (USA), ainsi que le rapport de jury de la soutenance de ce diplôme.

Les fonctionnaires de l’Éducation nationale qui instruisent sa demande tiquent pour de multiples raisons : ils détectent des anomalies sur le diplôme (un format non utilisé aux États-Unis, des logos surprenants, des alignements mal faits, etc.) ; ils ont des doutes quant à l’existence de l’université de Lewes ; trois des membres du jury sont à la retraite ou difficilement identifiables ; un membre présumé du jury retrouvé affirme n’y avoir jamais pris part ; un des jurés clairement identifié, un certain Martin Balmont, se trouve avoir un lien avec une association bisontine présidée par Florent Montaclair et dont le trésorier est le père de ce dernier. Cette association a édité des ouvrages de ce mystérieux Martin Balmont, dont on ne retrouve cependant pas de trace concrète de l’existence.