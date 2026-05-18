Le tribunal de Belfort innove en testant la justice résolutive

La procureure de la République du tribunal judiciaire de Belfort prend l’exemple de la conduite sans permis. Aujourd’hui, c’est une amende forfaitaire, en cas de constatation de l’infraction. Mais on ne questionne pas pourquoi les gens le font. Cela peut être la perte de tous ses points, mais aussi l’absence de moyens pour payer le permis, un problème de santé qui empêche justement de passer le permis de conduire ou un problème de garde d’enfant pour se dégager du temps à passer le permis… L’idée de la justice résolutive, c’est de régler ces problèmes, pour qu’il n’y ait pas l’infraction, ni de récidive. Sur les stupéfiants, c’est la même logique. La consommation est-elle récréative ou addictive et liée par exemple à un traumatisme ?

« Le concept de justice résolutive est né aux États-Unis, face à l’épidémie de crack », replace Jessica Vonderscher. La démarche est déployée au Canada, en Écosse, mais également en Estonie, où la magistrate a eu l’occasion de la voir à l’œuvre. Aux États-Unis, on évoque une baisse de 10 % de la délinquance en appliquant ce type de justice. En Estonie, les autorités ont observé une baisse de 70 % de la délinquance des mineurs. Selon ses calculs, à Belfort, une telle approche permettrait d’économiser 1,2 million d’euros en frais de justice, avec un recul de 10 % de la délinquance, grâce à des coûts de peine réduit, moins de jugements ou d’enquête. Diminuer les conduites addictives permet de diminuer mécaniquement les infractions liées à ces conduites : infractions routières ; violences volontaires…