Cette condamnation d’un journaliste pour agression sexuelle qui secoue L’Est Républicain

En 2024, Lucie*, une ancienne journaliste en CDD de la rédaction de Belfort de L’Est Républicain, franchit le pas avec difficulté : elle porte plainte pour des faits d’agression sexuelle survenus l’année précédente. Elle choisit un commissariat éloigné de Belfort, « de peur des représailles ». L’auteur est un ancien collègue, journaliste spécialisé dans les faits divers. Le parquet de Montbéliard est alors saisi.

La plainte, déposée le 11 juin 2024, a débouché sur une condamnation pour « agression sexuelle » par le tribunal judiciaire de Montbéliard en août 2025. Contacté après plusieurs recoupements, le procureur de la République confirme. Il a bien été saisi d’une plainte de cette ancienne journaliste de L’Est Républicain, document que Le Trois a pu consulter.

« La plainte faisait état de faits de nature sexuelle que j’ai requalifiés en agression sexuelle », indique le procureur, Paul-Édouard Lallois. L’enquête est diligentée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Montbéliard. « À l’issue de l’enquête, le mis en cause a été placé en garde à vue, puis a comparu devant moi cet été dans le cadre d’une procédure pénale, détaille le procureur. Une décision judiciaire a été rendue, reconnaissant officiellement le statut de victime à la jeune femme. La condamnation du mis en cause comporte l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. »

L’affaire n’a pas été jugée publiquement : la procédure s’est soldée par une composition pénale. En clair, le journaliste a reconnu les faits devant le procureur, dans son bureau, et a accepté la proposition de verser des dommages et intérêts. Une procédure discrète, rapide, mais qui vaut condamnation et mention au casier judiciaire.

Le montant des dommages et intérêts correspond au préjudice financier lié à la perte de contrat de Lucie. Une somme estimée et demandée par la victime dans une lettre adressée au procureur et transmise au Trois. Elle y explique les difficultés rencontrées pour retrouver du travail, la défiance des employeurs et le sentiment de devoir se justifier continuellement. Elle y évoque aussi la douleur de devoir quitter une région et des personnes auxquelles elle s’était attachée.