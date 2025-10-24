Seloncourt : les enquêteurs ont reconstitué le meurtre du 5 novembre 2024

11 h 30. Rue du Général-Leclerc, à Seloncourt, juste au niveau du rond-point qui dessert la salle polyvalente. Une passante interpelle une policière, de faction juste devant des clôtures de chantier qui entravent la R.D. 34 en direction d’Hérimoncourt : « Je voulais savoir si je pouvais aller à la Banque populaire ? » C’est encore possible. Ce ne le sera plus pendant la pause méridienne, ni en début d’après-midi lorsque les autorités judiciaires reconstitueront le moment précis du meurtre, survenu en pleine rue juste devant la banque, le 5 novembre 2024 (lire notre article).

Pour mener une telle opération, la municipalité a fermé la rue du Général-Leclerc sur près de 200 mètres ; une rue fréquentée par 15 000 véhicules, chaque jour. Une petite dizaine de magasins a dû baisser le rideau pour garantir le bon déroulement de la procédure. Les voitures et les camions ont été déviés. Ainsi que les bus du réseau Evolity. Depuis 9 h, le quartier est bouclé par plusieurs dizaines de policiers. Enquêteurs, magistrats, avocats, traducteurs, experts, quelques témoins et le mis en cause, en détention provisoire à Besançon, reconstituent les événements menant aux coups de feu et à la mort d’un homme d’une cinquantaine d’année (lire notre article). Les échanges sont d’abord menés à l’intérieur de l’établissement de restauration rapide Yeah Baba Yeah, qui fait face à la banque et jouxte le bureau de tabac, puis en extérieur.

« On refait la chronologie, explique Pierre-Édouard Lallois, le procureur de la République de Montbéliard. Quasiment seconde par seconde. » Une reconstitution est une sorte d’interrogatoire, dans des conditions le plus près possible du réel, où l’on confronte aussi les différentes versions, image le procureur. Elle permet aussi « d’affiner les investigations techniques », explique Pierre-Édouard Lallois, avec pédagogie. Que ce soit les éléments balistiques ou le rapport du médecin légiste. La procédure judiciaire évoque aujourd’hui « un fait d’assassinat », indique le procureur de la République. C’est-à-dire un meurtre avec préméditation.