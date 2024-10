Fontaine : le Département ferme définitivement le foyer Epona

Ce lundi 30 septembre, le Département a pris un arrêté portant « cessation définitive de l’activité de la Maison d’enfants à caractère social (Mecs) Epona gérée par l’association Epona », comme a pu le lire Le Trois. « Il n’y avait rien de complet », souffle Marie-France Cefis, vice-présidente au conseil départemental, en charge notamment de la protection de l’enfance, jointe par téléphone ce mercredi soir. « Il y avait un agrément pour une douzaine d’enfants et on a constaté qu’il y en avait beaucoup plus », s’étonne-t-elle, par exemple. Selon l’arrêté, 22 enfants étaient hébergés, soit une augmentation de plus de 83% du taux d’occupation autorisation. « Les retours de l’administrateur provisoire ne font que confirmer [nos inquiétudes] », poursuit Marie-France Cefis.

Lors de sa prise de poste, l’administrateur provisoire a déploré “des difficultés” pour accomplir sa mission. Le 27 septembre, il a interpellé le Département de nouveaux “dysfonctionnements graves”, qui mettent “en danger immédiat la santé, la sécurité, et le bien-être physique et moral des enfants accueillis”. On déplore aussi l’absence de cadres sur le site. Selon le Département, cette situation constitue “un péril grave et imminant” et justifie la cessation définitive.