Epona : dernière sommation avant la fermeture de la structure

Pendant les trois dernières semaines, les salariés se sont largement déchirés. Une quinzaine d’entre eux sont derrière leur directrice en expliquant que les accusations sont calomnieuses. Suivront-ils le département s’il retire l’agrément à Epona et demande le déplacement des jeunes ? Le conseil départemental ne le sait pas. Florian Bouquet explique être en contact avec des opérateurs qui « pourront arriver avec leur ressource » pour aider à gérer la structure.

En attendant, et même si la situation va très vite évoluer, sous dix jours au plus tard, l’administrateur provisoire explique avoir commencé à « taper du poing sur la table pour mettre en place des actions rapidement ». Le but, pour lui, dans les jours à venir : réussir à rassurer les jeunes « qui s’ouvrent et exposent avoir peur de se retrouver à la rue ». Et débloquer la situation pour le personnel. Avec huit arrêts maladies actuellement, plus les démissions et les licenciements actés début septembre, la qualité de travail, pour ceux qui restent, est très dégradée.

Quant à la directrice de l’établissement, elle ne souhaite pas répondre sur les différents points évoqués, mais transmet tout de même un message, adressé à notre rédaction. « L’ensemble des documents demandés concernant les jeunes et les signalements à effectuer ont été transmis à M. Milaret », explique-t-elle. « D’ailleurs on n’en parle plus dans ce nouvel arrêté. Quant aux pièces administratives demandées , elles ont toujours été tenues à la disposition de M. Milaret ainsi que tous les accès aux dossiers des jeunes et au serveur dans son intégralité. Il n’a pas dû prendre le soin de les consulter. Elles seront toutes remises en main propre dès demain matin. La plupart d’entre elles sont d’ores et déjà imprimées suite à l’arrêté rendu ce matin et celles ci sont déjà en possession de la brigade de recherches de la gendarmerie de Belfort venue perquisitionnée les locaux administratifs le 05 septembre dernier. »