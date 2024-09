Epona : un foyer au bord de la rupture

« Je tiens à disposition des preuves », avance-t-elle, qui ont été remises à l’administrateur provisoire et qui permettront d’attester que tous les signalements liés aux jeunes de la structure, lorsqu’ils étaient nécessaires, ont été faits. Pour elle, tous les signalements qui lui sont reprochés et qui ont été livrés au Département et à la gendarmerie par les salariés sont faux. « Ces salariés sont en guerre parce que j’ai reposé du cadre », estime-t-elle. Elle re-précise que tous les signalements « ont été faits » en temps et en heure. Ces accusations, pour Audrey Lehmann, relève d’une tentative de « sabotage » d’un petit groupe de salariés. « Et dans tout cela, dans ces conflits d’adulte, on oublie les gamins. Ils n’avaient pas besoin de ça dans leur existence. Ils vivent un enfer depuis quinze jours », relate-t-elle.

Elle s’étonne également des accusations concernant le manque de formation des salariés. « Je suis dans une commission avec le Département, qui travaille sur cette question. Comme à l’hôpital, il y a la problématique de la Suisse. Nous sommes tous en manque criant de personnel dans le médico-social. On a des prérogatives et un protocole. On ne va pas prendre quelqu’un qui n’a pas de compétences post-bac et un minimum de bagages au niveau associatif ou encadrement. » Elle ajoute également que le métier ne fait pas rêver, et qu’elle a dû s’adapter pour trouver du personnel. « Il faut être clair : la protection de l’enfance, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à Noel, à nouvel an, les week-end, ça ne fait pas rêver, d’autant plus avec des publics qui sont difficiles. »