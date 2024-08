Fontaine : le foyer pour enfants placé sous administration provisoire après de « graves dysfonctionnements »

Il faudra encore un peu de temps avant que le voile se lève entièrement sur ce qui s’est passé dans le foyer Epona, situé à Fontaine. Mais ce 30 août, le foyer, qui est une maison d’enfants à caractère social (MECS), a été placé sous administration provisoire par le conseil départemental du Territoire de Belfort. Une décision qui fait suite à « l’insuffisance de dialogue avec la MECS « Epona » et à de nombreux signalements », explique la collectivité, qui est autorité de contrôle, dans un communiqué de presse adressé ce vendredi matin. « Compte tenu de la gravité et de la concordance des situations décrites au sein de l’établissement », écrit le Département, l’activité de la structure Epona est suspendue par arrêté.

L’association Epona est un établissement social dédié à l’accueil temporaire d’enfants en difficulté, spécialisé dans l’accueil de mineurs en difficulté. Il dispose d’une capacité d’accueil de 12 places en internat pour des enfants âgés de 12 à 18 ans et 3 places dans le cadre du dispositif de répit pour des adolescents âgés de 10 à 21 ans. En ce moment, 10 adolescents sont pris en charge.

Pour cette structure, une source qui connaît bien le dossier évoque un lieu « qui accueillait les enfants qui n’étaient plus acceptés ailleurs » et qui travaille « avec des enfants dans des situations très difficiles » en les aidant via le biais de l’équithérapie, un soin psychique avec pour médiateur le cheval. L’établissement a été fondé en 2001 par une passionnée d’équitation, psychologue de métier.