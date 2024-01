Belfort : le Département investit pour répondre aux besoins de l’enfance

Autre projet d’envergure, qui doit répondre à la hausse des besoins, confirme Marie-France Cefis, la construction d’une pouponnière départementale à caractère social, au parc de la Douce, à Essert, près de la piscine. Une pouponnière accueille des enfants âgés de 0 à 3. Une maison d’enfants à caractère social y sera adjointe, pour accueillir les enfants âgés de 3 à 6 ans. Ainsi, la nouvelle pouponnière départementale, équipement qui n’existe pas aujourd’hui dans le Territoire de Belfort, pourra accueillir des enfants de 0 à 6 ans. Trente places sont prévues, réparties dans cinq unités de vie de six places. L’investissement s’élève à 7,3 millions d’euros et un budget de fonctionnement de 3 millions d’euros par an est prévu. Le bâtiment doit s’étendre sur une surface de 1 700 m2.

Aujourd’hui, cette catégorie d’âge n’est accueillie que par des accueils familiaux, saturés. « Il est important de diversifier les offres d’accueil », souligne Marie-France Cefis. Le Département est confronté, par ailleurs, à un vieillissement de ses assistants familiaux et a de grandes difficultés à en recruter de nouveaux, justifiant cet investissement. Les familles d’accueil doivent, qui plus est, souvent faire face à des enfants ayant une « double vulnérabilité », replace l’élue, c’est-à-dire une défaillance du milieu familial qui s’ajoute à un handicap. « Ce sont des enfants, quand ils arrivent, qui sont très abîmés », indique Marie-France Cefis. Des besoins bien spécifiques, médico-sociaux, sont souvent nécessaires ; ils seront disponibles sur place.

Les études de ce projet de trente places sont aussi programmées en 2024 et le début des travaux est attendu en 2025 également. Douze places en accueil de jours sont également prévues, « pour répondre à des périodes de crise », ajoute la présidente, qui convient également que l’autre défi est de recruter des professionnels du social.

Ces structures accueilleront des enfants confiés au Département par l’aide sociale à l’enfance ou par une décision de justice. Au 8 décembre 2023, 492 enfants étaient confiés au Département, qui dispose de 454 places, dont 282 places en foyer de l’enfance et 172 enfants en famille d’accueil ; 38 mesures de placements sont, à ce jour, non exécutables. Le conseil départemental traite actuellement, par ailleurs, 334 informations préoccupantes signalées ; 87 ne sont pas traitées à ce jour. Le Département accueille également 92 mineurs et majeurs non accompagnés, avec une capacité d’accueil de 61 places.