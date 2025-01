En 2025, l’UTBM veut essaimer le Crunchtime en Europe

Environ 50 % des écoles d’ingénieurs en France sont déficitaires et l’UTBM n’échappe pas à cette réalité. Nous enregistrons un déficit de 1,7 million d’euros, ce qui représente une part importante de notre budget. Cela est lié à diverses mesures prises en charge et à des situations budgétaires similaires au niveau des collectivités locales.

En tant qu’opérateur de l’État, nous n’avons pas le droit d’être en déficit, donc nous avons puisé dans notre fonds de roulement pour équilibrer le budget. Cela a entraîné des reports ou des arrêts de projets d’investissement, notamment sur les infrastructures. Le renchérissement du coût de l’énergie, qui a presque doublé entre 2021 et aujourd’hui, pèse également lourdement. Nous sommes passés de 830 000 euros à 1,7 million d’euros pour le gaz et l’électricité, bien que nous espérions redescendre à 1,4 million. Nous continuons à réduire notre consommation et à rénover nos bâtiments (les prochaines rénovations, en 2025, auront lieu sur le campus de Sevenans, avec des travaux de toitures, de la verrière et l’installation de panneaux photovoltaïques, NDLR).

Je ne veux pas tomber dans la sinistrose ou la dénonciation. Pour l’instant, nous avons encore des marges de manœuvre, mais il est clair que cette situation ne pourra pas durer. Il faut absolument éviter d’en arriver à envisager des coupes dans nos activités de recherche ou nos formations.