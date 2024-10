Belfort : la réhabilitation de l’UTBM se poursuit au coeur du campus

« Avant, le bâtiment était une passoire thermique », se souvient l’architecte. Désormais, ce n’est plus le cas. « C’est un bâtiment économe producteur d’énergie verte. » Les travaux ont aussi permis de reconstruire avec de nouvelles normes énergétiques. L’UTBM a intégré dans ce projet des matériaux biosourcés et des technologies énergétiques avancées. Le bâtiment a ainsi été conçu pour réduire par dix ses coûts énergétiques annuels.

Doté de 700 panneaux photovoltaïques, répartis sur la toiture et la façade sud, il produit une puissance crête de 265 kW, contribuant non seulement à ses besoins énergétiques mais aussi à ceux du campus entier. Les façades en panneaux bifaciaux jouent également le rôle de brise-soleil, tout en assurant une production d’électricité renouvelable. « De plus, chaque fois que possible, des matériaux renouvelables provennant de gisements locaux ont été employés, témoignant de notre engagement envers l’environnement et l’économie locale », explique l’UTBM.

Le projet a eu un coût : plus de 12,1 millions d’euros, avec l’aide de nombreux partenaires (Etat, Région, collectivités et Conseil départemental du Territoire de Belfort). Un soutien qui a permis de construire un bâtiment « vitrine », de ce qui se construit sur le campus de Belfort-Montbéliard en faveur de la transition énergétique.