Au Crunch Time, le défi de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap

Comment laver le sol, comment s’occuper d’un animal de compagnie, faire la cuisine en sécurité, faire les vitres… Tous les sujets avaient pour but qu’une personne porteuse de handicap puisse vivre chez elle sans avoir besoin de l’aide d’un tiers. Noa, Arnaud et Hu à la table, discutent. Les idées fusent. « Au début, nous avions pensé à un masque, un pochoir, un moule aussi », expliquent-ils. « Des idées bêtes », sourit Noa. Au final, ils en sont venus à l’idée d’un bras fixe à poser sur une table où il est possible de fixer son crayon, son mascara ou son rouge à lèvre. Mais pas seulement, ils ont aussi pensé à un modèle à poser sur les épaules et qui permet de se maquiller en s’aidant de mouvement avec le cou. Afin de s’adapter, au maximum, à tous les types de handicap. Et le tout, en plastique dans la version finale afin de limiter les coûts. « Il faut que ce soit accessible. Une personne porteuse de handicap a déjà beaucoup de frais pour se fournir en équipement », poursuit Noa.

Alors que les trois hommes discutent, le reste de l’équipe s’agite de l’autre côté de la salle, au gymnase. Dans un deuxième espace immense, l’on retrouve le « fab lab » et le « living lab » qui permettent de construire et tester les prototypes. Une marée humaine s’y dirige pour un énième test alors que l’heure de la fin approche. Le « living lab », une nouveauté cette année, est d’autant plus essentiel qu’il permet de « mettre les étudiants face à la réalité du quotidien des personnes en situation de handicap », explique Florence, directrice formation et pédagogie.