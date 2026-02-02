Grandvillars : un ministre, deux fleurons industriels, et l’inquiétude pour la sous-traitance automobile

1,79 milliard de chiffre d’affaires, plus de 10 000 salariés et 42 sites de production répartis dans treize pays : tels sont les chiffres-clés du groupe Lisi présentés vendredi au ministre délégué à l’Industrie.

Après sa matinée consacrée à Alstom (lire notre article), Sébastien Martin, a poursuivi son séjour dans le Territoire de Belfort à Grandvillars, chez Lisi et Selectarc, où il a été accueilli par Emmanuel Viellard, directeur général de Lisi. Au programme initial de l’après-midi, la visite des ateliers de Lisi, de Selectarc et du centre de formation du groupe Lisi, LKI. La visite des ateliers s’est faite au pas de charge et le passage au centre de formation n’a pas eu lieu, en raison, semble-t-il d’un changement de planning du ministre.

Reste que celui-ci, visiblement venu dans le Territoire de Belfort pour louer l’industrie française, a visité deux fleurons de l’industrie non seulement terrifortaine, mais aussi nationale. Lisi intervient dans le spatial, avec Lisi Aérospace qui conçoit et produit des systèmes d’assemblage, de raccords hydrauliques, et des composants de structure de haute technologie. Lisi Automotive conçoit des solutions d’assemblage (vis, attaches, fixations, composants de sièges, etc.) pour l’automobile.

Selectarc se présente comme l’unique fabricant français de métaux d’apport de soudage et de brasage, avec 140 salariés dans le monde, dont 110 en France. L’entreprise annonce 47 millions de chiffre d’affaires en France en 2024. Framatome est entré au capital de Sélectarc en juin 2025, à hauteur de 40% (lire notre article).

Ian Boucard, député, et Christian Rayot, président de la communauté de communes du Sud Territoire, ont pu mettre en avant l’investissement de 30 millions d’euros dans le foncier-bâti pour la rénovation des locaux qui abritent Lisi. Propriété de la communauté de commune, ils sont loués par Lisi, avec un loyer calibré pour couvrir le remboursement d’emprunt de la communauté de commune pour le prise en charge de ce bâtiment.