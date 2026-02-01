France : pas d’embellie en janvier pour les ventes de voitures neuves

Le marché avait été cette année-là victime d’un problème d’offre, les constructeurs automobiles ne pouvant plus fabriquer leurs voitures en nombre suffisant pour répondre à la demande, faute d’avoir accès à ces composants essentiels.

En janvier, la part de marché des voitures neuves électriques a grimpé à 28%, un niveau inédit. Mais le porte-parole de PFA rappelle qu’il s’agit d’un segment « ultra soutenu » dans un marché automobile « peau de chagrin qui semble inexorablement se rétrécir ».