Belfort : Alstom prépare un record de production de motrices de TGV

Le site de Belfort va aussi produire 55 locomotives pour l’Ukraine, grâce à des financements européens. La production des premier « chaudrons » (l’armature d’une loco réalisée en chaudronnerie) doit démarrer en mai-juin pour de premières livraisons fin 2026. Cette commande finalisée à l’automne 2025 était espérée en 2022, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a bouleversé le calendrier. Alstom Belfort a cherché à se diversifier pour faire face à la chute des commandes ces dernières années. L’usine belfortaine en récolte les fruits aujourd’hui, avec par exemple un monorail destiné à la République dominicaine, dont la production des 52 exemplaires démarrera en juillet. « Il nécessite des procédés nouveaux et des compétences nouvelles », souligne David Journet, directeur du site de Belfort. Les locomotives pour l’Ukraine et le monorail nécessitent la mise en place de nouvelles lignes de montage. Belfort va également produire 55 locomotives destinées au Kazakhstan et en Azerbaïdjan

L’activité de service s’est aussi développée, avec actuellement 150 personnes sur le site, et des marchés comme la rénovation du tram de Lyon ou la rénovation de trains suburbains au Canada.

Cette relance du carnet de commande est accompagnée d’un plan d’investissements de 30 millions d’euros sur le seul site de Belfort, dont 10 millions pour le bâtiment dont la première pierre a été posée mi-novembre, non pas au Techn’hom où est le site historique d’Alstom, mais le long de la voie ferrée, derrière la Maison du peuple.

Autre conséquence : l’annonce du recrutement de 200 personnes en 2026. Un véritable défi en soi, notamment pour les soudeurs-chaudronniers, qu’Alstom entend relever en s’appuyant sur la formation (lire notre article).