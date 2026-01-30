Belfort : Alstom mise sur la formation pour recruter

« Pour la partie chaudronnerie et la soudure, on recrute des personnes déjà formées », développe la directrice. Mais David Journet l’avoue : « Aujourd’hui, c’est impossible de recruter quarante soudeurs. Ça veut dire qu’il faut former (lire notre article)», développe David Journet. C’est pour cela qu’Alstom développe des moyens internes et externes pour former les futurs salariés. Des partenariats sont noués avec France Travail, le pôle de formation de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) ou encore l’École de Production de Belfort. « Pour les personnes sur la finition, on va travailler avec des dispositifs de reconversion comme France Travail », explique Audrey Rémond. Justement, pour les former aux procédures qui sont propres à Alstom.

En combinaison de travail, Geoffrey range son établi. En deuxième année de CAP métallier à l’École de Production de Belfort, il fait partie de ces jeunes en formation. « J’en ai entendu parler à la Mission locale », explique-t-il. Aujourd’hui, sur le site d’Alstom, il effectue un stage de trois semaines pour valider son diplôme. « C’est un très beau métier qui est souvent moins représenté et très peu mis en avant », déplore-t-il. Il l’avoue de lui-même, avant de rentrer dans cette formation, il n’y connaissait rien. Cette formation est destinée aux personnes entre 15 et 18 ans. Les jeunes partagent leur temps entre l’entreprise et l’école située à Cravanche. Geoffrey porte déjà fièrement le logo bleu et rouge d’Alstom sur sa veste.

Juste en face, Ali est lui aussi en formation à l’École de Production. Mais en spécialisation soudure. Entouré de ses moniteurs d’école, il explique timidement être arrivé dans l’entreprise il y a peu de temps. « On fait deux mois de formation soudure, après on passe la certification et on peut aller sur la production », renseigne-t-il, les mains dans le dos. À sa droite, Sylvain, moniteur de l’école, a pour mission de former les nouveaux arrivants comme Ali. Hervé et Bruno, de leur côté, accompagnent les apprenants sur les lignes de production. « Surtout lorsqu’ils rencontrent des difficultés sur les paramètres de soudure », précise-t-il.