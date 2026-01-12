Belfort : les syndicats d’Alstom restent vigilants sur la nature des recrutements

« On est content et satisfait », se ravit André Fages, délégué syndical CFE-CGC de l’usine Alstom de Belfort, par ailleurs élu au comité social et économique (CSE) d’Alstom France. Le 8 janvier, la direction d’Alstom a annoncé le recrutement de 200 personnes d’ici décembre 2026 (lire notre article). Dans un premier temps, 20 soudeurs-chaudronniers seront embauchés en contrat durée indéterminée (CDI). Une journée portes-ouvertes est d’ailleurs organisée le 31 janvier à cet effet. D’autres postes seront à pourvoir : monteurs câbleurs, soudeurs, logisticiens, techniciens essais, industrialisation, ingénierie…

Une vague de recrutements qui n’arrive pas par hasard. « Si on fait le compte, ça fait beaucoup de volumes à assurer jusqu’en 2030-2031 », souligne André Fages. Depuis quelque temps, Alstom voit son carnet de commandes grossier. En novembre, l’industriel a décroché un marché avec les chemins de fer ukrainiens (lire notre article). 55 locomotives doubles sont commandées. La SNCF avait déjà commandé 115 rames de TGV, ce qui implique la fabrication de 230 motrices à Belfort (la motrice est la locomotive du TGV et il y en a 2 par rame). L’opérateur privé, Proxima, futur concurrent de la SNCF, a lui aussi passé une commande de 12 rames (lire notre article). « Après, il y a l’ONCF (Office Nationale des Chemins de Fer du Maroc, NDLR). Ils ont commandé 18 trains donc 36 locomotives. On doit livrer avant le début de la Coupe du monde de football, soit avant 2030 », renchérit André Fages. L’Eurostar s’est aussi rapproché d’Alstom. Le site de Belfort a pour mission de fournir 60 motrices à la compagnie ferroviaire (lire notre article). « Au mois de juin, on nous a [aussi] demandé 15 monorails à faire sur un an », ajoute cnore André Fages.

Un nombre important de contrats qui contraste avec la période de 2016. Par manque de commandes, le site avait failli fermer ses portes. « La direction nationale d’Alstom avait annoncé qu’il fermait l’usine de Belfort », se remémore le délégué syndical CFE-CGC.