General Electric : le changement de direction chez gaz fragilise Belfort

« Avant 2013, nous avions une entreprise qui, d’un côté, fabriquait des composants, et de l’autre concevait, vendait, et installait des centrales clés en main de 50 hz, partout dans le monde », rappelle Philippe Petitcolin, secrétaire du CSE et membre de la CFE-CGC. En 2013, les équipes belfortaines perdent la gestion de l’Asie. Puis l’Afrique et le Moyen Orient. Aujourd’hui, c’est l’Europe. Originellement, les décisions étaient prises à Belfort. À partir de 2015, ce fut à Baden, en Suisse. Dorénavant, c’est à Dubaï, pour les décisions qui concernent l’Asie, le Moyen Orient, l’Afrique et l’Europe. Au fur et mesure, le site devient de plus en plus un sous-traitant, une entité de production où l’on ne pilote plus de projets déplorent les trois représentants du personnel. « La crainte que nous avons, c’est que GE EPF ne se réduise qu’à la seule activité d’assemblage des turbines à gaz, avec la disparition de l’activité ingénierie, commercial et suivi de projet », résume Alexis Sesmat. « Cette nomination s’inscrit dans la continuité de la stratégie déployée par GE Gas Power au sein de GE Vernova », indique le groupe dans un communiqué adressé par mail, ce vendredi. Ce n’est pas sûr, justement, que cela rassure les syndicats. « On est déclassé, s’insurge Philippe Petitcolin. On est passé du monde entier, à l’Europe, Afrique, Moyen Orient, puis seulement à l’Europe et enfin à plus rien. »

Emmanuel Mercier dirigeait depuis Belfort une équipe dédiée aux projets et dirigeait le portefeuille Europe de ces projets. Ces équipes rendront compte dorénavant à Mohamad Ali, responsable de l’exécution des projets pour le pôle Europe, Afrique et Moyen Orient, basé lui aussi à Dubaï. Alexis Sesmat estime que ces orientations stratégiques s’observent depuis quelques années. « Cela se cristallise avec cette nomination », observe-t-il. Et d’ajouter : « [Fabien Thévenot] va dépendre du patron des usines mondiales. Comment pourra-t-il faire valoir l’activité ingineering ? » questionne Alexis Sesmat. Depuis 2019, il sent que l’entité française glisse de plus en plus.

Sur l’équipement, Cyril Caritey pointe du doigt les problématiques des turbines actuelles, par rapport à ses concurrentes de Siemens et de Mitsubishi-Hitachi. « Il y a une question de rendement de nos machines », abonde-t-il. « C’est une belle bécane, mais il y a besoin d’investissement », ajoute le leader syndical, dénonçant en creux le manque de développement. Leader mondial des turbines à gaz pendant de nombreuses années, GE est aujourd’hui troisième. Pourtant, le marché est porteur.

Alexis Sesmat redoute que ce nouveau repositionnement entraîne une vente à la découpe. Surtout qu’une activité manufacturière est « facile à déplacer aux États-Unis ou dans les pays à bas coûts où GE a des business associés », met-il en garde.

« On ne met pas à profit la réorganisation du groupe pour remuscler Belfort », dénonce Alexis Sesmat. Selon le planning originel, l’activité énergie de General Electric, GE Vernova, doit prendre son envol au premier semestre 2024, dans le cadre de la scission du conglomérat américain en trois entités ; cet envol est toutefois bousculé par le report de la vente de la partie nucléaire de GE à EDF (lire notre enquête).