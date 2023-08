General Electric : une nouvelle perquisition menée à Belfort

Le 30 mai 2022, les syndicats Sud Industrie et CFE-CGC ont saisi le parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale, abus de confiance, faux et usage de faux et recel (lire notre article). “Ça montre que l’enquête avance”, estiment Alexis Sesmat, de Sud Industrie, et Philippe Petitcolin, de la CFE-CGC. “Ils savent où chercher”, ajoutent-ils. Les syndicats espèrent que cela devienne un cas d’école et que cela “dissuade” les entreprises de faire de l’évasion fiscale. “Ces investigations montrent que ce n’est pas une fatalité et que l’on a les moyens de lutter contre l’évasion fiscale”, observe Alexis Sesmat. “L’enquête en cours fait suite à plusieurs rapports d’expertise, fruit de nombreuses

années de travail d’investigation et d’analyse de l’intersyndicale sur les mécanismes de

prix de transfert frauduleux mis en place par le groupe”, note l’intersyndicale dans un communiqué de presse, adressé ce mardi, en début de soirée.



Depuis le rachat de l’usine de turbines de Belfort à Alstom en 2015, la multinationale américaine a fait partir plus de 500 millions d’euros du site de GE à Belfort vers la Suisse et l’État américain du Delaware où la fiscalité est plus avantageuse, selon les syndicats et leur avocate, Me Eva Joly. “Nous avons démontré que sur la période 2016-2019, il y a eu une minoration artificielle (des bénéfices du site de Belfort) de 555 millions d’euros”, avait souligné l’avocate en mai 2022, ancienne députée européenne et ancienne juge d’instruction spécialisée dans la lutte contre la corruption. Cette opération est obtenue grâce à un montage financier faisant de l’usine de Belfort une simple “unité de fabrication sous contrat” ou “prestataire” de filiales suisses de GE. “Ce déficit artificiel a permis à GE de justifier la modération salariale, la baisse des investissements, la suppression de 800 emplois ramenée à 500 grâce au combat syndical en 2019 et la délocalisation en Hongrie et en Inde… conduisant à la dégradation notable des conditions de travail et une incertitude constante sur notre avenir”, replacent aussi les syndicats dans le communiqué.



Dans un communiqué, General Electric indique, après avoir été sollicité : « Aujourd’hui 29 août 2023, GE fait l’objet d’une perquisition menée par des officiers de police judiciaire. GE coopère pleinement avec les autorités. GE respecte les lois dans tous les pays où l’entreprise exerce ses activités. »

Les syndicats relèvent que l’enquête semble aller plus vite que celle de McDonald’s. “Après 5 ans d’enquête, McDonald’s a négocié une amende de 1,25 milliard d’euros pour éviter les poursuites pénales en mai 2022”, rappellent-ils.